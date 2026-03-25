Landessportschule Albstadt: „Wer Leistungssport möchte, braucht gute Bedingungen“

Die Landessportschule in Tailfingen ist ein Aushängeschild der „Sportstadt“ Albstadt. Nicht nur für den Spitzensport bietet sie exzellente Trainingsbedingungen.

Albstadt war jüngst Gastgeber für rund 1000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Baden-Württemberg. Am Mittwoch, 11. März, fanden in sechs Sportarten die Landesentscheidungen bei „Jugend trainiert für Olympia“ statt. Im Mittelpunkt stand dabei die Landessportschule auf der Tailfinger Langenwand, die die Großveranstaltung mit dem Kultusministerium und der Stadtverwaltung organisierte.

Für Landessportschulleiter Markus Senft und seine 46 Mitarbeiter bringen solche Veranstaltungen „Großkampftage“ mit sich. Die Vorbereitungen sind intensiv. Unter anderem wurde ein „Olympiadorf“ auf dem Kunstrasenplatz aufgebaut. Dazu kamen am Morgen des Veranstaltungstages alle Schülerinnen und Schüler mit Bussen auf der Langenwand an und wurden von dort mit einem Shuttleverkehr zu den weiteren Sportstätten in der Stadt transportiert. Nicht zuletzt gingen die Eröffnung- und die Abschlussveranstaltung sowie die Verpflegung der Sportler in der Landessportschule über die Bühne.

„Diese Größe von Veranstaltung ist für uns als Landessportschule nicht alltäglich“, betont Markus Senft im Gespräch mit unserer Redaktion. Dennoch zeigt sich erneut, dass die selbsternannte Sportstadt Albstadt mit der Landessportschule des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) ein Aushängeschild in Sachen Spitzensport habe.

Trainingsstätte für Vereine

In der öffentlichen Wahrnehmung spielt die WLSB-Landessportschule in Albstadt häufig eine untergeordnete Rolle. Ihre Bedeutung für die Stadtgesellschaft ist jedoch immens. Die drei Großsporthallen sowie zwei kleineren Turnhallen, dazu ein Schwimmbad, ein Rasen-Kleinspielfeld, ein Kunstrasenplatz sowie zwei Beachvolleyballfelder bieten auch Albstädter Vereinen und Schulen Trainingsmöglichkeiten.

Die HSG Albstadt, der TV Onstmettingen oder der FC Pfeffingen seien nur wenige Beispiele, die die Sportstätten in Anspruch nehmen, wie Einrichtungsleiter Senft erläutert. Gerade in Zeiten einer angespannten Hallensituation in der Stadt ein nicht zu unterschätzender Faktor. Dazu kommen Schulen, die insbesondere das Schwimmbad für den Sportunterricht nutzen.

Unstimmigkeiten bei der Bettensteuer

„Sofern wir Kapazitäten haben, stellen wir unsere Sportstätten gerne zur Verfügung“, spricht Markus Senft von einem guten Austausch mit der Stadt. Die einzige Unstimmigkeit mit der Verwaltung herrsche in puncto Bettensteuer. Diese falle auch für die Landessportschule an, auch wenn sich die Einrichtung nicht als Hotelbetrieb sieht. 140 Betten bietet die Landessportschule in zwei Häusern; pro Jahr werden rund 30.000 Übernachtung gezählt.

Die Hallen auf dem Gelände der Landessportschule sind indes gut in Schuss. Das liegt maßgeblich auch daran, dass die Landesportschule eben in Trägerschaft des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) liegt. Dieser sorgt für die Instandhaltung der Sportstätten. Als Aus- und Fortbildungszentrum und Stützpunkt verschiedener Sportarten hat der WLSB naturgemäß ein Interesse an guten Trainingsbedingungen in seiner Landessportschule.

Schwerpunkt liegt auf Trainerausbildung

Der Schwerpunkt an der Landessportschule liegt auf der Trainerausbildung. Darüber hinaus trainieren dort regelmäßig Nachwuchskader der Fachverbände für ihre Wettkämpfe. Für die Sportarten Kunstradsport, Handball, Volleyball, Basketball, Tischtennis und Radball ist die Landessportschule Landesstützpunkt. Prominentestes Beispiel ist Kunstradweltmeister Philipp-Thies Rapp, der regelmäßig in der Landessportschule trainiert. Dessen Bundestrainer Dieter Maute ist sogar fast täglich vor Ort, wie Markus Senft berichtet. Im Normalfall finden zehn bis zwölf Maßnahmen über die Woche verteilt statt.

Über das zuletzt kritisierte Abschneiden von deutschen Athleten bei Olympischen Spielen sagt der Leiter der Landessportschule: „Die Bedeutung von Spitzensport in Deutschland könnte natürlich höher sein.“ Ziel von Einrichtungen wie der Landessportschule müsse es sein, möglichst viele Trainer auszubilden, um in den Vereinen bessere Trainingsmöglichkeiten zu schaffen. Grundsätzlich gelte: „Wer Leistungssport möchte, braucht gute Trainingsbedingungen.“

Gutes Zeichen aus der Politik

Ein gutes Zeichen sei jüngst die Unterzeichnung des Solidarpakts V im Land gewesen. In Baden-Württemberg werden so bis 2031 605 Millionen Euro für nicht-investive Maßnahmen im Sport, also beispielsweise Lehrgänge und die laufende Unterstützung von Vereinen und Verbänden, zur Verfügung gestellt. „Davon profitieren wir auch als Landessportschule“ sagt Senft. Mit dem Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ hat die Landessportschule erneut ihre Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus unter Beweis gestellt.