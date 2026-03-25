Landessportschule Albstadt: „Wer Leistungssport möchte, braucht gute Bedingungen“

Die Landessportschule in Tailfingen ist ein Aushängeschild der „Sportstadt“ Albstadt. Nicht nur für den Spitzensport bietet sie exzellente Trainingsbedingungen.
Albstadt war jüngst Gastgeber für rund 1000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Baden-Württemberg. Am Mittwoch, 11. März, fanden in sechs Sportarten die Landesentscheidungen bei „Jugend trainiert für Olympia“ statt. Im Mittelpunkt stand dabei die Landessportschule auf der Tailfinger Langenwand, die die Großveranstaltung mit dem Kultusministerium und der Stadtverwaltung organisierte.