1 Der Landessieger der Steinbildhauer in Baden-Württemberg heißt Johannes Grass und arbeitet in der Steinwerkstatt von Elmar Strobel. Foto: Beiter

Johannes Grass, Steinbildhauer-Azubi in der Steinwerkstatt Strobel, ist Landessieger 2021 in seinem Handwerk. Im November tritt er beim Praktischen Leistungswettbewerb auf Bundesebene des Deutschen Steinmetz-Verbands an – und damit eventuell in die Fußstapfen seines Meisters.















Rangendingen - Völlig unaufgeregt steht Johannes Grass an seinem Arbeitsplatz und bearbeitet einen Grabstein – das ist Routine für ihn. Anders dürfte es dagegen vor ein paar Tagen gewesen sein, als er in seinem "Schaubetrieb", der Firma Kessler in Hirrlingen, in 52 Stunden sein Gesellenstück aus einem Quader Schlesischem Marmor hauen musste.