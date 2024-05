19 Schützenumzug durch Geislingen Foto: Schreiber

Beim Landesschützentag sprach sich der Präsident des Württembergischen Schützenverbands (WSV) Reinhard Mangold gegen das von der EU geplante Bleiverbot sowie eine Verschärfung des bestehenden Waffenrechts aus.









Link kopiert



„Schießen ist eine Sportart mit einer langen Tradition, die uns wichtige Werte vermitteln“, erörterte Landrat Günther-Martin Pauli in seinem Grußwort beim Landesschützentag des 87524 Mitglieder umfassenden Württembergischen Schützenverbands (WSV), welcher in Geislingen statt fand. Einige Mitglieder, darunter der Präsident des WSV Reinhard Mangold, sehen den Traditionssport jedoch akut gefährdet: „Uns Sportschützen droht ein Bleiverbot durch die EU, das ich nicht nachvollziehen kann, denn für uns ist das Schießen in dieser Form Tradition und zudem wären diese Schützen mit Ersatzmunition auch nicht mehr wettbewerbsfähig“, sagt er in seiner Rede.