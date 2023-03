1 Schindelmacherei, gezeigt von Kurt Präuer in Busenweiler im Heimatmuseum Schindelstüble. Foto: Simone Heyder

Dornhan rückt in der kommenden Woche ins Rampenlicht des SWR-Fernsehens. Jeden Abend erstrahlt eine Folge der Landesschau Baden-Württemberg zu der Stadt.

„Die Kleinstadt Dornhan auf einer Hochebene im Schwarzwaldvorland bietet Erstaunliches. Pfiffige Menschen haben sich hier angesiedelt“, heißt es in der Ankündigung des SWR-Fernsehens. Optimismus, gepaart mit Unternehmergeist, Mut, Kreativität und Tatendrang zeichnen die Bürger aus und führen zu einer quirligen Stadtgemeinschaft. In der Sendung werden einige dieser Bürger gezeigt. Robin Ott hat es mit 23 Jahren gewagt, eine neue Metzgerei zu eröffnen, Krystyna Laskowski bietet mit Ende 70 immer noch Therapiereiten auf ihren Araberpferden an.

Freizeit wird großgeschrieben

Bärbel Bitzer hat sich einem Handwerk aus dem angloamerikanischen Raum verschrieben: Sie stellt wunderschöne Quilts her, die sie verkauft und ausstellt. Und dann gibt es da noch eine ehemalige Strumpffabrik. Produziert wird hier schon lange nicht mehr, aber Peter Schütz bietet auf zwei Ebenen eine Riesenauswahl an besonderen Socken an.

Auch Freizeit wird großgeschrieben: Ein Förderverein hat im Ortsteil Bettenhausen die Sanierung des Glatttalfreibads vorangetrieben und nimmt im Frühsommer den Betrieb auf. Wander- und Radwege führen nach Dornhan hinein, aus Dornhan heraus und auch drumherum.

In der Landesschau Baden-Württemberg ist im SWR-Fernsehen kommende Woche, von Montag, 27. bis Freitag, 31. März, jeweils um 18.45 Uhr, die Reihe „Eine Woche in Dornhan“ zu sehen.

Reportage zum Ostermontag

Das SWR Fernsehen sendet außerdem am Ostermontag, 10. April um 18.05 Uhr die Reportage „Dornhan – 6000 Einwohner, 6000 Ideen“.