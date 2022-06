1 Für einen Beitrag in der Landesschau hat der SWR auch im "Haus der 1000 Uhren" in Triberg gedreht. (Archivfoto) Foto: Klossek-Lais

SWR berichtet im Rahmen der Landesschau unter der Rubrik "Eine Woche in Triberg" am 7., 8. und 9. Juni dieses Jahres aus der Wasserfallstadt.















Link kopiert

Triberg - "Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr ist der SWR für einen Beitrag in der Landesschau in Triberg zu Gast", informiert die Stadtverwaltung Triberg. Unter der Rubrik "Eine Woche in Triberg" soll diese Woche gleich dreimal aus der Wasserfallstadt berichtet werden: Am Dienstag, 7. Juni, soll das Wasserfall-Team des Triberger Bauhofs zu sehen sein. Der Beitrag am Mittwoch, 8. Juni, soll unter dem Titel "Zum Kuckuck – Sarah Weisser und das Haus der 1000 Uhren" stehen und der dritte Beitrag am Donnerstag, 9. Juni, soll über das Traditionsgasthaus "Hotel Pfaff – Letzte Saison – Peter Pfaff verlässt Triberg" gesendet werden.

Lesen Sie auch: Inhaberfamilie gibt Hotel in Triberg auf: Peter Pfaff blickt zurück

Die Sendungen beginnen jeweils um 18.45 Uhr im SWR. Die Beiträge sollen im Anschluss auch digital unter www.landesschau-bw.de beziehungsweise in der ARD-Mediathek zu finden sein.