Landespreis nach Sulz an „Sallys Shop“: Influencerin Saliha „Sally“ Özcan erhält Wirtschaftsmedaille

Saliha „Sally“ Özcan, bekannt für ihre Back- und Kochvideos auf YouTube sowie Betreiberin des Online-Handels „Sallys Shop“ mit Sitz in Sulz, ist von Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung werde verliehen „für herausragende unternehmerische Leistungen und zum Dank für besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft“, heißt es in der Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums.

Auch für soziale Belange aktiv

Die Ministerin übergab die Medaille am Dienstag an neun Personen sowie Vertreter von drei Unternehmen bei einer Festveranstaltung im Neuen Schloss in Stuttgart. „Sallys Welt“ sei mit über zwei Millionen Followern erfolgreichster YouTube-Kanal Deutschlands zum Thema Kochen und Backen, führte die Ministerin über Saliha Özcan aus, die insgesamt 140 Mitarbeiter beschäftigt, und lobte: „Sie nutzen Ihre Popularität dabei auch für soziale Belange und engagieren sich ehrenamtlich etwa beim Bundesverband Kinderhospiz.“