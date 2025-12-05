Landespolitiker in: Kultusministerin Theresa Schopper hat die Rheinschule in Friedlingen besucht

Die Grundschüler der Rheinschule in Weil-Friedlingen sprechen 42 unterschiedliche Sprachen. Landeskultusministerin Theresa Schopper hat die Schule besucht.
Ein großes Hallo hat es am Donnerstagvormittag in der Rheinschule in Friedlingen gegeben. Eine große Schülerschar hat die Prominenz auf dem roten Platz, dem Sportplatz der Schule, mit Landeskultusministerin Theresa Schopper, Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, Thomas Hecht vom Regierungspräsidium (RP) Freiburg und der Grünen-Landtagsabgeordneten Sarah Hagmann begrüßt. „Willkommen an in der Rheinschule, gemeinsam macht es Spaß“, rappten die Grundschüler.