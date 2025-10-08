Landespolitiker aus Haltingen: „Ich habe schnell Abstand gewonnen“

Auf einen Kaffee mit Rainer Stickelberger. Der ehemalige Justizminister, Landtagsabgeordnete, Richter, Bürgermeister und Rechtsanwalt genießt seit vier Jahren seinen Ruhestand.
Der gebürtige Haltinger war ein populärer SPD-Politiker mit Bodenhaftung, galt während seines langjährigen politischen Wirkens als Pragmatiker und war über die Parteigrenzen hinaus geschätzt. Doch die unzähligen Sitzungen, Konferenzen, Reden, Besprechungen und Besuche von Veranstaltungen, die während seiner 20-jährigen Abgeordnetenzeit in Stuttgart und seiner achtjährigen Amtszeit als Weiler Bürgermeister zum Politikeralltag gehörten, vermisst er nicht. Schließlich hat alles seine Zeit. Und als Ruheständler kann er nun selbstbestimmt seine Termine festlegen.