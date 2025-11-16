Landesparteitag in Hechingen: Unterstützerliste für Anti-AfD-Kundgebung wächst

Die Unterstützerliste für die Hechinger Anti-AfD-Kundgebung ist jetzt komplett. Auch in der Universitätsstadt Tübingen hat man den Landesparteitag auf dem Zettel.
Rein gefühlt ist es das Bildmotiv, das über das Wochenende in den sozialen Medien von den meisten Hechingerinnen und Hechingern geteilt wurde: Es zeigt das Epplehaus, ein selbstverwaltetes Jugend- und Kulturzentrum in der Tübinger Karlstraße, an dessen bunt besprühter Fassade drei große Transparente hängen. Die Botschaft darauf lautet: „Gegen den AfD-Parteitag am 23. November 25 in Hechingen!“ Der Code dahinter verrät die Urheberschaft: „161“ steht für „Antifaschistische Aktion“.