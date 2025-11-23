Landesparteitag in Hechingen: 400 Personen demonstrieren gegen AfD

Friedlich geblieben ist der Protest aus Anlass des AfD-Landesparteitags in Hechingen. Die Polizei schätzt die Anzahl der Demonstranten auf 400 Personen.
Ein älterer Herr spricht auf dem Obertorplatz, er hat eine kleine Gruppe um sich geschart. Auf seiner roten Mütze steht in weißer Schrift „Make Socialism Great Again“, eine Zuhörerin hat eine MLPD-Fahne. Während er berichtet wer an der Demo auf dem Obertorplatz teilnimmt, stößt ein anderer Demonstrant dazu: „Grüß Gott, Genossen!“ schmettert er in die Runde.