Landesparteitag in Hechingen: 400 Personen demonstrieren gegen AfD

Friedlich geblieben ist der Protest aus Anlass des AfD-Landesparteitags in Hechingen. Die Polizei schätzt die Anzahl der Demonstranten auf 400 Personen.

Ein älterer Herr spricht auf dem Obertorplatz, er hat eine kleine Gruppe um sich geschart. Auf seiner roten Mütze steht in weißer Schrift „Make Socialism Great Again“, eine Zuhörerin hat eine MLPD-Fahne. Während er berichtet wer an der Demo auf dem Obertorplatz teilnimmt, stößt ein anderer Demonstrant dazu: „Grüß Gott, Genossen!“ schmettert er in die Runde.

Die kleine Gruppe von Sympathisanten der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands steht gemeinsam mit zahlreichen anderen Demonstranten auf dem Obertorplatz, die sich im Fahrwasser des Hechinger Bündnisses nach Hechingen gekommen sind. Am Bahnhof war die Polizei deshalb augenscheinlich mit mindestens fünf Einsatzkräften auf dem Bahnsteig nebst Security-Personal der Bahn.

Zu den Gruppen, die in Hechingen gegen die AfD demonstrieren, aber nicht aus der Zollernstadt kommen, gehören auch „Antifa“ und „Die Linke“. Letztere haben eine eigene Kundgebung mit Rednern organisiert. Zur größten Kundgebung mit gut 400 Besuchern hat das „Hechinger Bündnis“ organisiert.

Kann die Demo den Trend ändern

Von Buhrufen und Trillerpfeifen hören die AfD-Mitglieder in der Stadthalle wenige Meter entfernt nichts. Derweil erhält die AfD in Umfragen Zustimmung: Zuletzt lag die Partei bundesweit mit 26 Prozent knapp vor der CDU.

Ob Veranstaltungen wie die Demonstration auf dem Obertorplatz diesen Trend ändern können? Vorneweg: Mit „ja“ hat niemand der Befragten auf dem Obertorplatz geantwortet. „Ich fürchte, nein“, sagt Sigrid Bechle aus Villingen, „aber die Auseinandersetzung muss geführt werden“. Und Christine Fuchs aus Meßstetten macht beim Protest mit, um darauf aufmerksam zu machen, dass es in der Gesellschaft nicht nur die Ansichten der AfD gibt.

Auch die Kinder demonstrieren mit

„Wenn wir nix machen, ändern wir auch nix“, sagt Tina Merz aus Hechingen, Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW. Ihre Kinder hatte sie ganz offensichtlich zum Mitmachen motiviert. Eines davon hat einen Karton auf dem Rücken, darauf heißt es: „Der Widerstand wächst.“ Tobias Schmid aus Tübingen sagt klar: „Nein“, mit der Veranstaltung in Hechingen verliert die AfD in Umfragen nicht an Zustimmung. Ihm gehe es darum, die Gegenbewegung zu unterstützen. Je mehr Personen hier demonstrieren, desto eher könne man in ihrer Meinung schwankende Wähler überzeugen, nicht AfD zu wählen, sagt Siegrid Ghediri aus Balingen.

Derweil gingen rund 18 Personen, die ganz offensichtlich der Antifa angehörten Richtung Fürstengarten, um von dort zu demonstrieren. So standen sie auf einem Spielplatz und skandierten ihre Parolen, während die Polizei anrückte, unter ihnen waren augenscheinlich zwei Hundeführer.

Es blieb friedlich

Die Demonstranten aus Hechingen waren schon seit dem Morgengrauen in Hechingen unterwegs. Während die Landes-AfD das Programm für die Landtagswahl in der Stadthalle bespricht, haben sie sich schon früh am Morgen in Stellung gebracht. Reinhold Robertz, der das „Hechinger Bündnis“ koordiniert: „Wir sind zufrieden, dass es heute Morgen so gut gelaufen ist. Wir haben Präsenz gezeigt, wir waren friedlich für die frühe, und die Kälte waren auch einige Leute da.“

Er hat am Vormittag noch erwartet, dass sich im Laufe des Tages noch deutlich mehr Demonstranten auf dem Obertorplatz zusammenfinden werden. Der Landesparteitag der AfD sei laut Robertz zwar der Anlass für die Protestaktion, aber es gehe darum, ein Zeichen zu setzen für Demokratie und Menschenrechte. Das Hechinger Bündnis positioniere sich nicht einfach gegen etwas, es zeige mit der Aktion auch wofür es steht.

Die Polizei zieht eine positive erste Bilanz: Es gab keine Verletzten, und es kam nicht zu Ausschreitungen oder sonstigen Vorkommnissen. Mit einem Wort: Es blieb friedlich. Im Einsatz waren sicherheitshalber mehrere Hundert Polizisten.

