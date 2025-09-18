Landesmuseum: Rückgabe: Stuttgarter Museum erhält mysteriöses Päckchen

Das Landesmuseum Württemberg erhält ein Päckchen mit Museumsstücke, die ein US-Soldat einst entwendete. Aber wem gehören sie?
An sich waren es deutsche Museen, die sich während des Zweiten Weltkriegs unter unlauteren Bedingungen Kunstwerke unter den Nagel rissen und an jüdischem Eigentum unschön bereicherten. In diesem Fall wurde dagegen in einem deutschen Museum gestohlen. Ende Juli erhielt das Landesmuseum Württemberg eine Mitteilung vom Stuttgarter Hauptzollamt, dass eine Sendung aus den USA auf das Museum warte. Der Absender des mysteriösen Päckchens war dem Landesmuseum unbekannt. Der Inhalt überraschte umso mehr: In dem Päckchen befanden sich 33 Objekte: Miniaturgemälde und Medaillen, Uniformteile oder auch ein Reservisten-Pfeifenkopf. Die meisten Stücke stammen aus dem frühen 19. Jahrhundert.