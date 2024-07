Landesmeisterschaften im Skat: Reizvoll – die Elite des Landes kommt nach Villingendorf

1 Ein guter Skatspieler weiß, mit (fast) jedem Blatt etwas anzufangen. Foto: Pfannes

Mittlerweile gehört es zum guten Ton, dass der 1. Skatclub Rottweil jährlich ein hochkarätiges Turnier ausrichtet. Nach den Landesmeisterschaften im Einzel Anfang April 2023 werden am Sonntag, 14. Juli, die Mannschaftsmeisterschaften von Baden-Württemberg ausgespielt. In der Festhalle von Villingendorf.









Link kopiert



Die Organisation liegt in bewährten Händen: in jenen von Thomas Haller und seinem Team. Der Vorsitzende des 1. Skatclubs Rottweil, seit 1976 ein Villingendorfer durch und durch, erfüllt sich so nach und nach seine Träume. Nach den Titelkämpfen im Einzel nun diejenigen mit der Mannschaft.