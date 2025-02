Landesligisten – Testspiele: Caligiuris Trauzeuge verstärkt den BSV Schwenningen

1 Defensivspieler Marc Agyemang ist ein weiterer Neuzugang der Schwenninger. Foto: Heinz Wittmann

DJK Donaueschingen

Die Donaueschinger besiegten in ihrem zweiten Testspiel unter der Woche daheim mit 2:1 die U19 des FC 08 Villingen und zeigten dabei eine ansprechende Leistung, nachdem die DJK noch am vergangenen Wochenende mit 0:5 gegen den SV Zimmern verloren hatte. Erge Öztürk brachte in der 19. Minute die Baaremer mit 1:0 in Führung. Für den FC 08 glich Nico Kieninger (27.) zum 1:1 aus. In der 55. Minute erzielte Lars Ganzhorn für die Donaueschinger den 2:1-Siegtreffer. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Coach Benjamin Gallmann den Hochrhein-Bezirksligisten FC Schlüchtal. Gallmann hofft weiterhin, dass er personell mehr Optionen hat als noch beim ersten Test.