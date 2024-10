Landesliga Württemberg Staffel 3: 3:1 in Albstadt – BSV Schwenningen feiert ersten Auswärtssieg

3:1 in Albstadt – BSV Schwenningen feiert ersten Auswärtssieg

1 Mauro Chiurazzi (MItte) markierte den Endstand beim 3:1-Sieg des BSV in Albstadt. Foto: Heinz Wittmann

Der BSV Schwenningen hat in der Landesliga seinen ersten Auswärtssieg in dieser Saison einfahren können – in der ersten Halbzeit sah es allerdings im Alb-Stadion nicht danach aus.









FC 07 Albstadt – BSV 07 Schwenningen 1:3 (0:0). Die Partie am Samstagnachmittag plätscherte vor 135 Zuschauern in der ersten Hälfte gemächlich vor sich hin, war teilweise auch zerfahren. Gefährlich waren vor allem die Gastgeber, die mit einem Lattenschuss Pech hatten. Ansonsten passierte in den ersten 45 Minute, die insgesamt doch auf schwachem Niveau stattfanden, nicht viel.