Landesliga Württemberg: BSV Schwenningen kann Heimvorteil gegen Nagold nicht nutzen

Der BSV 07 Schwenningen wollte sich für die 2:8-Schlappe von der vergangenen Saison gegen Nagold revanchieren – daraus wurde am Mittwochabend nichts.

Landesliga Staffel 3: BSV 07 Schwenningen – VfL Nagold 2:3 (2:3). Die hochgehandelten Kicker aus dem Landkreis Calw spielten am Mittwoch in der Nachholpartie in Schwenningen hingegen fast schon um die letzte Chance den Anschluss nach oben nicht gänzlich zu verlieren. VfL-Trainer Marcel Schuon hatte seine Mannen am Mittwochabend in der Kabine entsprechend heiß gemacht.

Am Sonntag in Berlin ist Platzer zurück. Und tatsächlich, Nagold kam in der ersten Halbzeit nach drei Angriffen über die rechte Seite zu drei Treffern. In der 17. Minute lochte Ruben Cinar aus kurzer Entfernung ein. Drei Zeigerumdrehungen weiter musste BSV-Torwart Kilian Dinger gegen Marius Hogg retten. Jan Beifuß köpfte aber wenig später zum 0:2 ein.

Mauro Chiurazzi wird gefoult – und verwandelt den Elfmeter selbst

Im Gegenzug war allerdings Mauro Chiurazzi im Strafraum gefoult worden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Chiurazzi persönlich. Ante Rogic vermochte gleich darauf auszugleichen. Einen schönen Spielzug schloss dann aber Johannes Fleischle mit dem 3:2 für Nagold ab.

In der zweiten Halbzeit ließen Mauro Chiurazzi und Holenstein Chancen auf den Ausgleich liegen. David Seiferling zog ab, aber VfL-Torwart Mario Bozic war zu Stelle.

Schlussphase gehört wieder dem VfL Nagold

Die Schlussphase gehörte jedoch dann wieder Nagold. Rubin Cinar schoss zweimal nur knapp am Schwenninger Kasten vorbei. Jan Beifuß hatte mit einem Lattenschuss Pech. Der eingewechselte Marc Agyemang musste in höchster Not retten.

Nach vorne ging beim BSV dann aber nichts mehr. Der VfL Nagold zeigte insgesamt die reifere Spielanlage und siegte unterm Strich verdient. Der BSV 07 Schwenningen gastiert am Sonntag, 15 Uhr, im Bezirkderby beim SV Seedorf.

Statistik

BSV 07 Schwenningen: Dilger, Osada (46. Sprem), Mauro Chiurazzi, Holenstein, Seiferling, Rogic (83. Buccelli), Panxhaj, Kaya (46. Trajkovic), Esendige, Markovic (69. Agymang), Ovuka.

VfL Nagold: Bozic, Rück, Cinar (85. Rothfuß), Beifuß, Bürkle, Halimi (69. Tastan), Watzl (69. Karypidis), Rauser (90.+2 Gauss), Wolfer (69. Gutekunst), Hogg, Fleischle

Tore: 0:1 Cinar (17.), 0:2 Beifuß (26.), 1:2 Mauro Chiurazzi (27. per Elfmeter), 2:2 Rogic (30.), 2:3 Fleischle (36.).

Schiedsrichter: Pascal Heller (Riedheim).

Zuschauer: 150.