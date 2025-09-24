Landesliga Württemberg: BSV Schwenningen kann Heimvorteil gegen Nagold nicht nutzen

Der BSV 07 Schwenningen wollte sich für die 2:8-Schlappe von der vergangenen Saison gegen Nagold revanchieren – daraus wurde am Mittwochabend nichts.
Landesliga Staffel 3: BSV 07 Schwenningen – VfL Nagold 2:3 (2:3). Die hochgehandelten Kicker aus dem Landkreis Calw spielten am Mittwoch in der Nachholpartie in Schwenningen hingegen fast schon um die letzte Chance den Anschluss nach oben nicht gänzlich zu verlieren. VfL-Trainer Marcel Schuon hatte seine Mannen am Mittwochabend in der Kabine entsprechend heiß gemacht.