Landesliga Württemberg: Bezirks-Derby nach Heimpleite – BSV Schwenningen in Seedorf gefordert

Nach der Heimniederlage am Mittwochabend geht es für den BSV nach Seedorf. Die zweite Hälfte gegen Nagold stimmt Trainer Jago Maric optimistisch.
Landesliga: SV Seedorf – BSV 07 Schwenningen (Sonntag, 15.00 Uhr). Die Hausherren mussten am vergangenen Wochenende eine 0:3-Schlappe bei Spitzenreiter Nehren einstecken und sind mit zehn Punkten aus acht Spielen Tabellenneunter. Der BSV unterlag am Mittwochabend im Nachholheimspiel dem VfL Nagold mit 2:3 und ist mit zehn Zählern aus sieben Begegnungen Siebter.