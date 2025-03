Mit einem klaren 3:0-Sieg im Bezirksderby zog der Gastgeber in der Tabelle am alten Rivalen vorbei. Die Schwenninger zeigten insgesamt eine enttäuschende Vorstellung.

SC 04 Tuttlingen – BSV 07 Schwenningen 3:0 (2:0). Die Hausherren gingen vor 150 Zuschauern bereits nach sieben Minuten in Führung. Schwenningen verteidigte schlecht, deswegen musste BSV-Keeper Kilian Dinger nach einem Schuss von Marcel Misic aus 16 Metern erstmals hinter sich greifen.

Dinger, Winterneuzugang vom FC 08 Villingen, absolvierte sein erstes Spiel im BSV-Kasten, weil Stammtorwart Markus Rössner krankheitsbedingt fehlte. Den ehemaligen Jugendspieler des SV Zimmern traf bei den Gegentoren keine Schuld.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga SBFV Tevfik Ceylan trifft per Freistoß – doch der VfB Villingen schafft den Coup In einem bis zum Ende spannenden und umkämpften Spiel erkämpfte sich der Abstiegskandidat aus Villingen gegen den Tabellenführer SV Aasen vor 200 Zuschauern überraschend ein verdientes 1:1.

So auch beim 2:0, das die Nullvierer schön herauskombinierten. Carlos Hehl schloss gekonnt ab. Es folgte eine Druckphase des BSV. Fabio Chiurazzi und Ivan Dujic brachten den Ball nicht unter. Es war aber auch zu harmlos, was die Mannen vom Neckarursprung in der Offensive kreierten.

Die Rote Karte

In der zweiten Halbzeit kam noch einmal weniger von den Nullsiebenern. So hatte Tuttlingen leichtes Spiel, den Vorsprung zu verteidigen. Den Gastgebern spielte dabei in die Karten, dass der Schwenninger Bilal Rüzgar in der 80. Minute wegen einer Beleidigung die Rote Karte sah.

Probst und Maric

In der 86. Minute markierte Misic nach einem Ballgewinn seinen zweiten Treffer am Nachmittag und sorgte für die Entscheidung. Der Tuttlinger Trainer Andreas Probst analysierte das Spiel nüchtern: „Das Ergebnis hört sich klar an. Das Spiel war aber weitgehend ausgeglichen. Es war teils hektisch, ein Derby eben. Der Unterschied war, wir haben die Tore gemacht und der BSV eben nicht.“

Nullsiebener-Coach Jago Maric sah es etwas anders, war schwer enttäuscht: „Das war ein ganz schwacher Auftritt von uns. In dieser Verfassung gewinnen wir in dieser Liga kein Spiel. Wir müssen grundlegend anders auftreten.“

Die nächste Chance dazu hat der BSV 07 Schwenningen am kommenden Samstag gegen den Tabellenzweiten SG Empfingen.

Die Statistik

BSV 07 Schwenningen: Dinger, Effinger, Bony, Mauro Chiurazzi, Holenstein, Fabio Chiurazzi, Dujic (67. Tursak), Hall (75. Walker), Rüzgar, Lettieri (54. Kaya), Ovuka.

Tore: 1:0 Misic (7.), 2:0 Hehl (13.), 3:0 Misic (86.)

Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner (Nagold).

Zuschauer: 150.

Besondere Vorkommnisse: Rüzgar (Schwenningen) Rote Karte wegen Beleidigung in der 80. Minute.