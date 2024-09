1 Tuttlingens Trainer Andreas Probst muss sich mit seiner Mannschaft gegen den BSV Schwenningen warm anziehen. Foto: Heinz Wittmann

Maric-Team empfängt am Samstag (15.30 Uhr) im Derby den schlecht gestarteten SC 04 Tuttlingen. Fabio Chiurazzi fällt aus.









Link kopiert



LANDESLIGA Der BSV 07 Schwenningen empfängt in der württembergischen Landesliga am Samstag (15.30 Uhr) seinen alten Rivalen SC 04 Tuttlingen zum Derby. Die Gäste von der Donau kassierten am vergangenen Samstag eine 0:3-Heimpleite gegen Bösingen und sind nach vier Partien noch ohne Punkte Letzter.