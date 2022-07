2 Trainer Philipp Wolf (links) und Aktivenleiter Achim Hank (rechts) freuen sich über die Neuzugänge (von links): Marius Tittjung, Tobi Koller und Noah Scheurendbrand. Foto: Hug

Neben dem seit längerem feststehenden Schlüsselspieler Daniel Seemann von der TSG Balingen stellte die SG Empfingen vor dem Testspiel gegen den VfL Nagold weitere vier Neuzugänge vor.















Neu dabei ist in Empfingen Noah Scheurenbrand. Der Kapitän der Ergenzinger Verbandsliga Junioren folgt seinem zwei Jahre älteren Bruder, Nikolai Scheurenbrand, an die Weillindestraße. Der Außenbahnspieler ist aber defensiver eingestellt als sein Bruder, der gerade nach seinem Achillessehnenriss wieder auf dem Weg zur alten Stärke ist.

Aus Holzhausen kommt Felix Plocher. Der Sohn des Finanzvorstands, Bernd Plocher, des FC Holzhausen stand im Kader des Verbandsligameisters, hatte es aber schwer, sich einen Stammplatz zu erspielen.

Den 2003 geborenen Tobi Koller kennt Trainer Philipp Wolf noch vom Stützpunkt. Koller spielte schon neben Balingen für den FC Schaffhausen, SV Zimmern und zuletzt in Horgen.

Lernwilliges Talent

Mit Marius Tittjung zog es ein Talent aus dem benachbarten Dettingen zur SG. Der Mittelfeldspieler ist lernwillig und will in Empfingen den nächsten Schritt seiner Karriere versuchen.

Damit hat man nach fünf Abgängen – Dominik Bentele/Pascal Seil (FC 07 Albstadt), Fabian Singer/Uwe Heckele (TSG Wittershausen) und Marcel Trick (SV Vollmaringen) die gleiche Anzahl Neuzugänge präsentieren können.

Zu gerne hätte man noch einen Sechser verpflichtet, was sich aber als schwierig erwies. Außerdem ist das Transferfenster noch einige Tage geöffnet.

Sieg gegen Nagold

Nach der Spielervorstellung testete die SG Empfingen im ersten Spiel der Vorbereitung gegen den VfL Nagold.SG Empfingen - VfL Nagold 3:1 (2:0). In einer guten Frühform präsentierte sich die SG Empfingen gegen den Neu-Verbandsligisten aus Nagold. Nachdem der VfL von Trainer Armin Rezepagic per Kopfball die Latte getroffen hatte gingen die gut kombinierenden Gastgeber in Führung. Panagiotis Karapidis gelang noch vor dem Wechsel das 2:0. Mit einer feinen Einzelleistung erzielte der lange verletzte Nikolai Scheurenbrand gar das 3:0, ehe Nagold in der Schlussphase noch das 3:1 erzielen konnte.

Weitere Testspiele

17. Juli, 11.30 Uhr: VfL Pfullingen - SG Empfingen

Verbandspokal, 22. Juli, 19 Uhr SG Empfingen - TSG Balingen

28. Juli, 19 Uhr: SV Vollmaringen - SG Empfingen

31. Juli, 15 Uhr: TSV Nusplingen - SG Empfingen

3. August: 19 Uhr: SG Empfingen - SV Dotternhausen

6. August, 11 Uhr: FV Bisingen – SG Empfingen