Landesliga-Vorbereitung: BSV Schwenningen legt wieder los – mit Transferknaller Volkan Bak

Der BSV 07 Schwenningen nimmt diese Woche die Vorbereitung auf die Rückrunde auf. Mit Volkan Bak haben die Nullsiebener noch einen Stürmer mit Oberliga-Erfahrung verpflichtet.

„Es wird eine intensive Vorbereitung, intensiver als in den vergangenen Jahren“, kündigt Trainer Jago Maric schon einmal an, dass sich die Schwenninger Kicker ganz Gewissenhaft vorbereiten und nichts dem Zufall überlassen werden. „Die Defizite werden klar angesprochen und es wird an ihnen gearbeitet“, so der Coach. „Die Arbeit gegen den Ball muss klarer werden“, fordert Maric.

In erster Linie wollen die Schwenninger so schnell wie möglich genügend Punkte für den Klassenerhalt sammeln, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Der BSV überwintert in der Landesliga mit 21 Punkten aus 16 Spielen auf dem zehnten Tabellenplatz.

„Beste Freunde“ vereint

Mit dem 30-Jährigen Volkan Bak haben sich die Nullsiebener noch für die Rückrunde deutlich verstärkt. Bak kommt vom Türkischen SV Singen, wo er teilweise sogar als Mannschaftskapitän fungierte. Der Vollblutstürmer war 2022 vom FC 08 Villingen nach Singen gewechselt, schaffte mit dem TSV den Sprung in die Oberliga.

Maric freut sich: „In der Defensive sieht es bei uns ordentlich aus, wir haben die sechstbeste Abwehr. Volkan wird uns in der Offensive enorm helfen, wir werden mehr Torgefahr ausstrahlen.“

Bak gilt als spielstarker Techniker. Dem Rechtsfuß sollen auch Angebote anderer Clubs wie Südstern Singen oder VfR Stockach vorgelegen haben. „Volkan kennt mich noch als Trainer des FC 08 Villingen, wo ich ihn in die Oberligamannschaft geholt habe. Unsere Vorstandschaft hat bei dem Transfer jetzt auch sehr gute Arbeit geleistet“ , freut sich Maric.

Mit dem 19-jährigen Philipp Beiter aus Denkingen haben sich die Schwenninger noch mit einem weiteren Torwart für die Rückrunde abgesichert. Angreifer Dogukan Albayrak, der zuletzt ein Jahr pausierte, kehrt zu den Nullsiebenern zurück. „Dogukan und Volkan sind beste Freunde“, so Maric.

Zwei Abgänge

Den BSV verlassen haben hingegen auch zwei Mann. Eigengewächs Ivan Dujic ging zum NK Hajduk Villingen in die Kreisliga B. Bilal Rüzgar zog es zum württembergischen Bezirksligisten SpVgg Trossingen.

Ziel: Abstand vergrößern

In der Landesliga hat der BSV auf den möglichen Relegationsplatz Platz 13, den der SV Seedorf belegt, vier Punkte Vorsprung. Zu Rang sieben, der eine Verbesserung gegenüber der vergangenen Saison bedeuten würde und den aktuell der VfL Pfullingen einnimmt, sind es genauso nur vier Punkte. „Wir möchten auf jeden Fall einen klareren Abstand zum unteren Tabellendrittel, dazu haben wir absolut die Qualität“, so Maric.

Trotz der winterlichen Bedingungen bittet Maric seine Mannen auf den schneebedeckten Kunstrasen. „Ich habe früher zwei Monate lang auf Schnee trainiert“, sagt der Coach und grinst.

Die Testspieltermine

Türkischer SV Singen – BSV, Sonntag, 25. Januar, 14 Uhr; VfR Stockach 09 – BSV, Sonntag, 1. Februar, 14 Uhr; FC Königsfeld – BSV, Mittwoch, 11. Februar, 19 Uhr, BSV – SV Bubsheim, Samstag, 14. Februar; Hegauer FV – BSV, Samstag, 21. Februar, 13 Uhr. Am Sonntag, 22. Februar, steht das Nachholspiel beim SV Nehren auf dem Plan.