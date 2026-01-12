Landesliga-Vorbereitung: BSV Schwenningen legt wieder los – mit Transferknaller Volkan Bak

Der BSV 07 Schwenningen nimmt diese Woche die Vorbereitung auf die Rückrunde auf. Mit Volkan Bak haben die Nullsiebener noch einen Stürmer mit Oberliga-Erfahrung verpflichtet.
„Es wird eine intensive Vorbereitung, intensiver als in den vergangenen Jahren“, kündigt Trainer Jago Maric schon einmal an, dass sich die Schwenninger Kicker ganz Gewissenhaft vorbereiten und nichts dem Zufall überlassen werden. „Die Defizite werden klar angesprochen und es wird an ihnen gearbeitet“, so der Coach. „Die Arbeit gegen den Ball muss klarer werden“, fordert Maric.