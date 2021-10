1 Beste Stimmung herrschte beim VfL Nagold am vergangenen Sonntag nach dem klaren 6:1 in Holzgerlingen. Merdan Akkilic, Luka Kravoscanec und Schlussmann Bubacarr Sanyang (von links) sind bereit zu neuen Taten. Foto: Kraushaar

Ohne den jüngsten 6:1-Sieg beim Angstgegner Spvgg Holzgerlingen schmälern zu wollen, gegen den SV Zimmern muss sich Armin Redzepagic, Trainer des Landesligisten VfL Nagold, auf einen Gegner von anderer Qualität einstellen.















VfL Nagold – SV Zimmern (Samstag, 15.30 Uhr). Auch wenn ein Blick auf die gemeinsame Landesliga-Zeit der beiden Vereine nur bedingt aussagekräftig ist, so hatte diese doch einige spannende und enge Vergleiche parat.

Spannende und eng dürfte es auch diesmal werden – zumindest deutet einiges darauf hin. Immerhin trifft im Verfolgerduell der Tabellenzweite der Landesliga aus Nagold (24 Punkte) auf den Tabellenvierten aus Zimmern (21).

"Hier kommt eine Mannschaft, die zuletzt den TSV Ehningen geschlagen hat. Die hat sicher keinen Grund sich hinten rein zu stellen", freut sich der VfL-Coach Armin Redzepagic auf eine offensive Partie. Nach wochenlangen, teils mühseligen Auftritten gegen stramm defensiv ausgerichtete 5-4-1-Systeme, muss Armin Redzepagic seine Elf auf einen Gegner ausrichten, der auf Augenhöhe dagegenhalten kann.

"Der SV Zimmern hat Qualität in der Offensive und nur elf Gegentore bekommen", stellt der VfL-Coach fest und ergänzt: "Außerdem haben die Zimmerner mit Damian Kaminski (12 Treffer) einen der besten Torjäger in ihrem Kader."

Doch nicht nur auf ihn muss der VfL Nagold aufpassen, es sollten schon früh die Zuspiele unterbunden werden. Dies ist eine Aufgabe für die Sechserposition und die Viererkette mit Frederik Fleischle, Carlos Konz, Lysander Skoda und Burak Tastan, die sich durch das Abbremsen der Rotation zuletzt stabilisiert hat.

Wer auf Bank platz nehmen kann, ist noch offen, zumal es bei Marsel Cicak (Auslandsreise), Perparim Halimi, Tobias Essig (kränklich) Fabian Mücke (Schulterprobleme), Özhan Berk (Leistenprobleme), Marco Quiskamp (Bänderriss), Dominik Pedro und Elias Bürkle (beide Aufbautraining) noch einige Fragezeichen gibt.

Doch Armin Redzepagic will nicht klagen: Die ersten zwölf bis 13 Spieler sind fit und gesund." Nach dem 6:1-Sieg bei der Spvgg Holzgerlingen ist die Stimmung natürlich gut, was angesichts des anstehenden Programms wichtig ist. "Jetzt gegen den SV Zimmern, danach in Gärtringen und dann zuhause gegen die Young Boys Reutlingen", das wird richtig schwer", wirft Armin Redzepagic schon mal einen Blick voraus.

Verständlich, dass die Nagolder mit einem Auge auch auf das zweite Verfolgerduell zwischen dem TSV Ehingen und dem FC Gärtringen blicken. Fraglich ist, ob der SV Wittendorf gegen die Young Boys Reutlingen Schützenhilfe leisten können. Sicher ist, dass der Tabellendritte VfB Bösingen als Favorit zum TV Darmsheim fährt – was noch lange keine Garantie auf einen Sieg ist.