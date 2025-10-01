Landesliga: VfL Nagold steht vor dem Verfolger-Duell schlechthin
Mario Bozic wurde aus der zweiten Mannschaft des VfL Nagold hochgezogen. Foto: Kraushaar

Der VfL Nagold muss am Sonntag zum Verbandsliga-Absteiger TSG Balingen II.

TSG Balingen II – VfL Nagold (Sonntag, 15 Uhr). Nach zwei Erfolgserlebnissen in Folge muss der VfL Nagold am Sonntag in der Fußball-Landesliga zur TSG Balingen II – das Verfolger-Duell schlechthin. Der VfL belegt mit 17 Punkten Rang vier, direkt davor die TSG-Zweite mit 19 Punkte. Aber: Der Absteiger aus der Verbandsliga hat ein Spiel weniger absolviert, erst eine Niederlage auf dem Konto und stellt nebenbei mit 25 Toren noch den erfolgreichsten Angriff der Liga. Dem VfL Nagold winkt bei einem Dreier die Chance zum Sprung auf Platz drei.

 

Mario Bozic steht im Tor

„Wir haben bei der TSG Balingen II immer gut ausgesehen“, macht VfL-Trainer Marcel Schuon mit einem Blick auf die Ergebnisse in den Testspielen gegen das Team von Trainer Philipp Wolf Mut. Gut möglich, dass der VfL mit einer nahezu unveränderten Aufstellung bei der TSG II antritt. Einzig Elias Bürkle – zuletzt privat verhindert – dürfte auf Anhieb in die Startelf zurückkehren. Marius Hogg vertritt hinten rechts den erkrankten Frederic Fleischle. Im Tor konnte sich der neue Keeper Mario Bozic (kam aus der eigenen zweiten Mannschaft nach oben) beim 4:0-Sieg gegen den FC Albstadt über sein erstes Zu-Null-Spiel freuen. „So lange Lucas Lauxmann gesperrt ist (noch vier Spiele; Anm. d. Red.), ist er unsere Nummer Eins“, legt sich Schuon in Sachen Torhüter schon mal fest. Wie es dann weiter geht, machen die zwei Torhüter über ihre Leistung unter sich aus.

 