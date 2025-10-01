Landesliga: VfL Nagold steht vor dem Verfolger-Duell schlechthin

Der VfL Nagold muss am Sonntag zum Verbandsliga-Absteiger TSG Balingen II.
TSG Balingen II – VfL Nagold (Sonntag, 15 Uhr). Nach zwei Erfolgserlebnissen in Folge muss der VfL Nagold am Sonntag in der Fußball-Landesliga zur TSG Balingen II – das Verfolger-Duell schlechthin. Der VfL belegt mit 17 Punkten Rang vier, direkt davor die TSG-Zweite mit 19 Punkte. Aber: Der Absteiger aus der Verbandsliga hat ein Spiel weniger absolviert, erst eine Niederlage auf dem Konto und stellt nebenbei mit 25 Toren noch den erfolgreichsten Angriff der Liga. Dem VfL Nagold winkt bei einem Dreier die Chance zum Sprung auf Platz drei.