Landesliga: VfL Nagold steht vor dem Verfolger-Duell schlechthin

Mario Bozic steht im Tor

„Wir haben bei der TSG Balingen II immer gut ausgesehen“, macht VfL-Trainer Marcel Schuon mit einem Blick auf die Ergebnisse in den Testspielen gegen das Team von Trainer Philipp Wolf Mut. Gut möglich, dass der VfL mit einer nahezu unveränderten Aufstellung bei der TSG II antritt. Einzig Elias Bürkle – zuletzt privat verhindert – dürfte auf Anhieb in die Startelf zurückkehren. Marius Hogg vertritt hinten rechts den erkrankten Frederic Fleischle. Im Tor konnte sich der neue Keeper Mario Bozic (kam aus der eigenen zweiten Mannschaft nach oben) beim 4:0-Sieg gegen den FC Albstadt über sein erstes Zu-Null-Spiel freuen. „So lange Lucas Lauxmann gesperrt ist (noch vier Spiele; Anm. d. Red.), ist er unsere Nummer Eins“, legt sich Schuon in Sachen Torhüter schon mal fest. Wie es dann weiter geht, machen die zwei Torhüter über ihre Leistung unter sich aus.