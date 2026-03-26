Landesliga: VfL Nagold muss in Bösingen Boden gutmachen

Nach dem 1:2 gegen den BSV Schwenningen steht der VfL Nagold am Sonntag beim VfB Bösingen unter Zugzwang – mal wieder.
VfB Bösingen – VfL Nagold (Sonntag, 15 Uhr). 34 Spieltage umfasst die Saison in der Fußball-Landesliga, zwei davon ragen aus Sicht des VfL Nagold immer etwas heraus: Wenn er und der VfB Bösingen aufeinandertreffen, dann ist in der Regel ein hoher Unterhaltungswert garantiert. In der zurückliegenden Saison konnten die Bösinger zwar nur einen Punkt gegen den VfL gewinnen, aber bei der 1:2-Heimniederlage – Fabian Mücke und Robin Braun drehten das Spiel – und beim Rückspiel in Nagold (4:4) erlebten die Zuschauer Fußball der Marke Emotionen pur, als Elias Bürkle und Tom Gutekunst in der Nachspielzeit noch ausgeglichen hatten.