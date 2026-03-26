Landesliga: VfL Nagold muss in Bösingen Boden gutmachen

VfB Bösingen – VfL Nagold (Sonntag, 15 Uhr). 34 Spieltage umfasst die Saison in der Fußball-Landesliga, zwei davon ragen aus Sicht des VfL Nagold immer etwas heraus: Wenn er und der VfB Bösingen aufeinandertreffen, dann ist in der Regel ein hoher Unterhaltungswert garantiert. In der zurückliegenden Saison konnten die Bösinger zwar nur einen Punkt gegen den VfL gewinnen, aber bei der 1:2-Heimniederlage – Fabian Mücke und Robin Braun drehten das Spiel – und beim Rückspiel in Nagold (4:4) erlebten die Zuschauer Fußball der Marke Emotionen pur, als Elias Bürkle und Tom Gutekunst in der Nachspielzeit noch ausgeglichen hatten.

In der aktuellen Saison gab es am 7. Spieltag eine der wenigen Nullnummern zwischen beiden Teams, aber das wäre aus Sicht von Marcel Schuon im Rückspiel zu wenig. „Wir geben im Kampf um Platz zwei noch nicht auf“, sieht der Nagolder Coach bei fünf Punkten Rückstand noch lange nicht so schwarz wie einige Fans. die nach der 1:2-Heimniederlage gegen den BSV Schwenningen reichlich geknickt das Reinhold-Fleckenstein-Stadion verließen.

Panagiotis Karypidis ist in Bösingen gesperrt

Der daraus resultierende Druck verlangt nach einem Sieg beim VfB Bösingen. Der müsste jedoch ohne Panagiotis Karypidis passieren, der gegen Ende des Spiels gegen den BSV Schwenningen sein Temperament nicht im Zaum halten konnte und mit einer Gelb-Rot vom Platz flog. Als Alternative im Angriff stehen mit dem kopfballstarken Jan Beifuß, Matthias Rauser, Routinier Chris Wolfer und Jungstar Tom Gutekunst gleich vier Spieler bereit. Zudem kann Marcel Schuon wieder auf den zuletzt gesperrten Frederic Fleischle zurückgreifen.

Der Bösinger Trainer Peter Leopold sagt mit Blick auf das 0:0 im Hinspiel: „Mir reicht wenn ein Tor fällt, und das auf der richtigen Seite.“ Dann meint er: „Ich finde schon, dass ganz viele Spiele in der Landesliga 50:50 sind. In diesem Fall sehe ich den VfL aber in der Favoritenrolle.“

Beim VfB Bösingen fehlt es an der Kommunikation

Der VfB Bösingen gab zuletzt beim 2:4 in Rangendingen gegen die Balinger Zweitvertretung insgesamt keine schlechte Figur ab, machte aber zu viele Fehler. „Wir schalten nach Ballverlusten aktuell nicht gut um und sind nicht kompakt genug. Es fehlt teilweise auch an der Kommunikation“, bemängelt Leopold. Er weiß aber, dass sein Team in diesen Bereichen genug Potenzial besitzt. Dies zeigt beispielsweise das Hinspiel gegen den VfL Nagold, auch beim 2:0 gegen den SV Zimmern und 3:1 gegen die SGM Empfingen präsentierte sich der VfB Bösingen defensiv stark.