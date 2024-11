Landesliga: VfL Nagold holt nur ein Remis nach 2:0-Führung beim Tabellenführer

1 Perparim Halimi (rechts) und der VfL Nagold mussten bei Tabellenführer FC Rottenburg mit einem 2:2 zufrieden sein. Dem Spielverlauf nach war mehr drin. Foto: Eibner-Pressefoto/Ralph Kunze

Der VfL Nagold hat beim Landesliga-Tabellenführer in Rottenburg ein 2:2-Remis eingefahren. So wirklich zufrieden waren die Gäste mit der Punkteteilung jedoch nicht.









Nagolds Cheftrainer Marcel Schuon war nach dem 2:2-Remis seiner Mannschaft in Rottenburg hin- und hergerissen. Auf der einen Seite „nehmen wir den Punkt natürlich gerne mit“ – immerhin trat man auswärts beim Tabellenführer der Verbandsliga an. Auf der andere Seite hingegen „ist das Ergebnis schon enttäuschend“. Denn zur Pause hatte der Tabellenfünfte noch mit 2:0 in Front gelegen.