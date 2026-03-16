Landesliga: VfL Nagold holt einen neuen Torwart

Die Torhüter-Position ist beim VfL Nagold schon seit Jahren stark besetzt. Nominell stehen bei dem Fußball-Landesligisten aktuell mit Laurent Bajraktari (20), Mario Bozic (28), Luca Laufmann (19) und Joel Mogler (25) vier Schlussmänner im Kader. Nun kommt ein fünfter hinzu, denn Johannes Günter wird sich zur kommenden Saison dem VfL Nagold anschließen. Der 34-Jährige spielt aktuell noch bei der SG Dornstetten in der Bezirksliga Nordschwarzwald.

Eine starke Persönlichkeit „Johannes ist ein absoluter Teamplayer und bringt aus unserer Sicht jede Menge Erfahrung mit, die er in seinem Spiel mit Ruhe und Klarheit ausstrahlt. In Kombination mit seinem sportlichen Ehrgeiz und seiner starken Persönlichkeit wird er zu einem wichtigen Rückhalt unseres Teams werden“, heißt es dazu vom VfL Nagold, der anmerkt: „Schon früher zeigte er sein Können bei der Spvgg Freudenstadt in der Landesliga, wo er als starker Rückhalt auf sich aufmerksam machte und folgerichtig auch höherklassige Anfragen erhielt.“

Günter selbst, der auch in Dornstetten lebt, sagt dazu: „Zu meiner damaligen privaten Situation passte ein Wechsel in der Form einfach nicht. Umso mehr freut es mich, dass mich der VfL nun angesprochen hat und mir die Gespräche mit den Verantwortlichen ein sehr gutes Gefühl gegeben haben.“ Über seinen anstehenden Wechsel nach Nagold meint der 34-Jährige: „Ich habe einfach richtig Bock auf das Projekt mit dem VfL, vor allem weil ich es mir selbst auch noch einmal auf diesem Niveau beweisen will.“

Spielender Co-Trainer

Günter spielte bereits bis 2023 bei der SG Dornstetten und ging dann für zwei Jahre zum SV Mitteltal/Obertal, wo er auch spielender Co-Trainer war. Nach dem Abstieg des Baiersbronner Ortsteilvereins aus der Bezirksliga wechselte er im Sommer zurück zur SG Dornstetten, die gerade aus der Landesliga abgestiegen war.

Auch Max Brendle kommt

Beim VfL Nagold ist Günter die zweite Neuverpflichtung für die kommende Saison. Bereits Anfang Februar hatte der Verein bekanntgegeben, dass Max Brendle vom VfL Sindelfingen ins Reinhold-Fleckenstein-Stadion wechseln wird. Er wird neben Cheftrainer Marcel Schuon und Co-Trainer Kürsad Bodur, die beide für die neue Saison verlängert haben, als spielender Co-Trainer tätig sein.