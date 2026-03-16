Landesliga: VfL Nagold holt einen neuen Torwart

Der VfL Nagold gibt eine zweite Neuverpflichtung für die kommende Saison bekannt.
Die Torhüter-Position ist beim VfL Nagold schon seit Jahren stark besetzt. Nominell stehen bei dem Fußball-Landesligisten aktuell mit Laurent Bajraktari (20), Mario Bozic (28), Luca Laufmann (19) und Joel Mogler (25) vier Schlussmänner im Kader. Nun kommt ein fünfter hinzu, denn Johannes Günter wird sich zur kommenden Saison dem VfL Nagold anschließen. Der 34-Jährige spielt aktuell noch bei der SG Dornstetten in der Bezirksliga Nordschwarzwald.