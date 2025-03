Landesliga VfB Bösingen: VfB wird enorm gefordert

1 Ben Fischer (in Weiß) wechselt im Sommer vom FC Suebia Rottweil zum VfB Bösingen. Foto: Bernd Müller

VfB-Trainer Peter Leopold geht von „einem schwierigen Spiel gegen einen präsenten Gegner, der immer schwer zu spielen wird. Da sind wir nicht unbedingt Favorit. Nach der Startniederlage müssen wir uns in allen Bereichen steigern.‘









Link kopiert



SC 04 Tuttlingen – VfB Bösingen (Samstag, 15.30 Uhr, Kunstrasen, Vorrunde: 3:4). VfB-Trainer Peter Leopold geht von „einem schwierigen Spiel gegen einen präsenten Gegner, der immer schwer zu spielen wird. Da sind wir nicht unbedingt Favorit. Nach der Startniederlage müssen wir uns in allen Bereichen steigern. Über 90 Minuten zulegen, damit wir wieder offensiv besser zu Chancen und Toren kommen. In eine Kompaktheit kommen, keine Lücken lassen für die Tuttlinger. Die Defensivabteilung muss im Verbund besser spielen. Wir haben es gegen sehr gute Rottenburger nicht so schlecht gemacht.“