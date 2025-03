SC 04 Tuttlingen - VfB Bösingen 1:2 (0:2). An der Donau entschieden die Bösinger die Partie mit einem fulminanten Schlussspurt vor der Halbzeitpause, als Matchwinner Julian Schneider innerhalb von 120 Sekunden einen Doppelpack schnürte.

VfB-Keeper Armbruster verhindert mehrfach Rückstand

Der SC Tuttlingen hatte den besseren Start als VfB-Schlussmann Ron Armbruster in der 3. Minute einen Chipball von Routinier Mario Giesler in höchster Not zur Ecke wehrte. Den Rückstand verhindert, wurde Bösingen in der Folgezeit agiler. Marius Müller (11., 17.) hatte zwei dicke Gelegenheiten. Bei Letzterer wurde sein Kopfball von der Linie gekratzt, war eventuell sogar schon dahinter.

Zunächst offene Partie

In einer offenen Begegnung vergaben Mario Giesler (23.) und Esad Kadric die Führung des SC04. Das Hin und Her sorgte für zwei Abschlüsse von Marius Beiter (25., 29.) auf Gästeseite. Dann hielt Ron Armbruster seinen Kasten gegen Giesler zweimal sauber (35.). Besser machten es die Bösinger kurz vor der Pause: Der schnelle Julian Schneider wurde von Marius Müller mit schönem Zuspiel durchgeschickt und traf aus fünf Metern aus spitzem Winkel zum 0:1 (43.).

Julian Schneider steht richtig

Kaum wieder angespielt, profitierte Schneider von einem harmlosen 30-Meter-Freistoß, den Tuttlingens Torhüter Luca Moser zur Seiten prallen ließ und Schneider aus einem Meter abstaubte (45.).

Die komfortable Führung verteidigte der VfB in der zweiten Hälfte konzentriert. Tuttlingen hatte nur noch zwei gute Chance (56., 61.) und so plätscherte die Zeit dahin. Allerdings verpasste Bösingen es den dritten Treffer zur Entscheidung nachzulegen. Daher wurde es in der Schlussphase nochmals spannend: Bubacar Camara verkürzte nach einer Flanke von Carlos Hehl freistehend am langen Eck die Kugel zum 1:2-Anschluss ein. Tuttlingen versuchte nun alles, schaffte gegen kämpfende Gäste den 2:2-Ausgleich nicht mehr.

Trainerstimme

Peter Leopold (VfB): „Tuttlingen hat eine starke Offensive. Die Partier hatte drei Angriffswellen mit Großchancen. Da hat unser Torwart Ron Armbruster ein riesen Spiel gemacht und alles gehalten. Wir haben vor der Pause blitzsauber zweimal zugeschlagen. Unser Ziel für die zweite Hälfte war es, nichts zuzulassen. Dies ist uns lange Zeit gelungen. Nach dem 1:2-Anschluss haben wir es gut verteidigt und in der Summe ist der Sieg verdient.“

Statistik

VfB Bösingen: Armbruster - Botzenhart, Flaig, Kramer, Haaga (54. Griesser), Beiter (88. Ippolito), Bihler, Schneider (79. M. Schlosser, 90.+2 Schmid), M. Müller, Jochem (68. Be. Bantle).

Tore: 0:1, 0:2 beide Schneider (43., 45.), 1:2 Camara (83.).

Schiedsrichter: Sven Arnold (Harthausen/Esslingen). Zuschauer: 100.