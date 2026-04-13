Landesliga VfB Bösingen: Der VfB schwebt im „Frühlings-Hoch“

Die Bösinger Landesliga-Fußballer haben gegen den VfL Mühlheim nicht nur Rang fünf gefestigt, sondern auch ihre offensive Durchschlagskraft erneut unter Beweis gestellt.
3:1, 2:0, 4:2, 6:2 – der Fußball-Landesligist VfB Bösingen strahlt in seinem Frühlingshoch wie die berühmte Bonner Kirschblüte: Spektakulär, schön anzusehen, emotional und hell leuchtend. Platz fünf wurde gefestigt mit 44 Punkten, rang vier ist noch möglich. Mit 58 erzielten Toren haben die Mannen von Trainer Peter Leopold den drittbesten Angriff der Liga.