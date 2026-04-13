Landesliga VfB Bösingen: Der VfB schwebt im „Frühlings-Hoch“

Die Bösinger Landesliga-Fußballer haben gegen den VfL Mühlheim nicht nur Rang fünf gefestigt, sondern auch ihre offensive Durchschlagskraft erneut unter Beweis gestellt.

3:1, 2:0, 4:2, 6:2 – der Fußball-Landesligist VfB Bösingen strahlt in seinem Frühlingshoch wie die berühmte Bonner Kirschblüte: Spektakulär, schön anzusehen, emotional und hell leuchtend. Platz fünf wurde gefestigt mit 44 Punkten, rang vier ist noch möglich. Mit 58 erzielten Toren haben die Mannen von Trainer Peter Leopold den drittbesten Angriff der Liga.

Dies hat mehrerlei Gründe: „Ja, es zeigt derzeit einfach, welche Qualität wir im Kader haben. Aktuell haben Ben Fischer und Kevin Hezel einen „Flow“. Hezel schnappt sich beim Elfer den Ball und haut ihn rein, übernimmt Verantwortung. Da können wir unsere Offensive auf meherere Köpfe verteilen“, so Leopold.

Kevin Hezel erzielte nach der Winterpause sechs Tore, Ben Fischer in den vergangenen vier Spielen vier. Beide fungieren zudem als Vorbereiter.

Torgefährliche Außenspieler

Ebenfalls wie gegen Mühlheim hat der VfB mit den beiden Torschützen Jannik Botzenhart (6) sowie Leon Schlosser die zwei wohl torgefährlichsten Außenverteidiger der Klasse in seinen Reihen.

Längst ist Bösingen nicht mehr nur von Torsten und Marius Müller abhängig. „Bei aller Wertschätzung, die sie mit ihrer Torgefahr natürlich haben ist es für unser Spiel wahnsinnig positiv. Da gibt es aber noch einen Marvin Schlosser, Andy Zimmermann oder Julian Schneider“, weiß Leopold – verteilen sich die 58 Tore des VfB doch auf sieben, acht Torschützen.

Trainer Peter Leopold zufrieden

„Wir sind für unsere Gegner schwer berechenbar, können während dem Spiel unsere Positionen umstellen, auswechseln, den Gegner von der Bank blitzschnell vor neue Probleme stellen. Da können wir einfach reagieren. So eine Situation ist schön. Gegen Mühlheim waren wir effektiv und effizient, in Tübingen oder Tuttlingen auf unterschiedlich großen Plätzen und Untergrund variabel. Wir haben mehrere Spieler die im Angriff ihre Möglichkeiten einbringen“, zeigt Leopold zufrieden.