Landesliga SV Zimmern: SVZ macht Sack erst spät zu

SV Zimmern - TSF Dornhan 5:2 (2:2). Dabei macht der SVZ erst in den letzten 20 Minuten mit drei Treffern den Sack zu. Das nackte Ergebnis war für die Dornhaner eine Enttäuschung, nicht jedoch ihre Leistung. Sie hielten dagegen, versuchten alles und hielten bis in die Schlussphase die Begegnung absolut offen.

Ausfälle kompensiert

Zimmern zeigte einmal mehr trotz der Ausfälle von fünf Leistungsträgern – darunter Torjäger Jannik Thieringer – dass ein breiter Spielerkader viele Alternativen bietet. Allerdings machten sich die Umstellungen von drei ausgefallenen Akteuren der Viererkette in der Abwehr bemerkbar.

Schnelle Führung durch Leo Benz

Die Gastgeber erwischten einen top Start: Nach Freistoß von der halb-rechten Position durch Loris Barroi schob Leo Benz aus kurzer Distanz zum 1:0 (5.) ein. Dornhan zeigte sich nicht geschockt und glich durch Julian Haus per Heber zum 1:1 (9.) aus.

Es blieb weiter unterhaltsam. Sias Campos markierte für Zimmern in der 16. Minute das 2:1. Stefan Mutapcic bereitete vor, Campos bugsierte die Kugel über Keeper Matthias Haas. Dornhan antwortete mit Elan und Gegenwehr: Nach einem Eckball vergab Tillmann Schmid den neuerlichen Ausgleich (23.). Der sichere TSF-Schlussmann Haas wiederum lenkte einen Mutapcic-Freistoß zur Ecke. Kurz vor der Pause foulte Thomas Herdt im Sechzehner etwas umstritten Julian Haas – der Gefoulte verwandelte zum 2:2.

Dornhan zunächst ebenbürtig

Nach dem Seitenwechsel blieb Dornhan zunächst ebenbürtig, ehe das glückliche Händchen von SVZ-Trainer Marc Genter bei den Einwechslungen die Weichen auf Sieg stellten: Erst kam Nico Ippolito von der Bank und verwandelte 150 Sekunden später einen Elfmeter zum wichtigen 3:2 (68.). Als nächstes kam Gabriel Pavic auf das Feld, der zunächst den Pfosten traf (80.), ehe er in der 83. Minute aus 20 Metern sehr überlegt an dem zu weit vor seinem Torstehenden Haas vorbei zum 4:2 einschob. In der Nachspielzeit belohnte sich Stefan Mutapcic nach einer Flanke von Pavic mit einer Direktabnahme aus sechs Metern zum 5:2-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Erwin Beck (Spartenleiter SVZ): „Es war letztlich ein verdienter und wichtiger Arbeitssieg für uns. Dornhan war in der ersten Hälfte richtig gut, vor allem in der Offensive. Beide Teams hatten eher defensiv ihre Probleme. Entscheidend war der Elfmeter zum 3:2, der die Partie auf unsere Seite gekippt. Das Unentschieden der Dornhaner gegen Empfingen kam nicht von ungefähr, da muss man die TSF wirklich loben.“

Daniel Ruoff (TSF Dornhan): „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Es war deutlich besser als das Ergebnis. Wir konnten bis zum 3:2 super mithalten. In der ersten Halbzeit haben wir uns zweimal zurückgekämpft zum 2:2. Nach der Pause waren wir sogar am Drücker. Die Jungs haben bis in die Nachspielzeit alles gegeben.“

Statistik

SV Zimmern: S. Thieringer – Helmke, D. Thieringer, Tkach (87. Spada), Lo. Barroi, Campos (71. Pavic), Lu. Barroi (65. Ippolito), Hempel, Benz, Herdt. Mutapcic.

TSF Dornhan: M. Haas – J. Schmid (46. Maier, ab 57. Bossert), Zimmermann, Mutschler, J. Haas, T. Schmid, Hauber, Kaltenbach, Wagner, Huber, Arab.

Tore: 1:0 Benz (5.), 1:1, 2:2 beide J. Haas (9., FE/39.), 2:1 Campos (16.), 3:2 Ippolito (68./Elfmeter), 4:2 Pavic (83.), 5:2 Mutapcic (90.+2). Schiedsrichter: Jan Wenzel (Langenargen).

Zuschauer: 160. Gelbe Karten: 2/3.