SC Freiburg II – FC 08 Villingen Gute Erinnerungen ans Dreisamstadion und ein Comeback nach 294 Tagen

Die Nullachter haben gute Erinnerungen an das Dreisamstadion. Marcel Sökler und Co. feierten am 25. Mai 2024 in Freiburg mit einem 1:0 gegen Lahr den elften SBFV-Pokalsieg. Nun soll beim SC Freiburg II (Samstag, 14 Uhr, wir streamen live) der leichte Aufwärtstrend bestätigt werden. Nach knapp 300 Tagen könnte Jonas Busam sein Comeback feiern.