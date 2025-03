SV Zimmern – TSF Dornhan (Samstag, 15.30 Uhr, Hinspiel: 7:0). Wieder sind die Zimmerner klarer Favorit und haben mit der TSF Dornhan erneut ein stark abstiegsbedrohtes Kellerkind zu Gast.

Das klare Vorrundenergebnis lässt Trainer Marc Genter indes komplett kalt. Kurios: Beim Hinspiel fehlten der ehemalige Coach Steffen Breinlinger. „Ich habe die Jungs schon eindringlich darauf hingewiesen, dass es diesmal ein ganz anderes Spiel werden wird“, rechnet Genter mit deutlich mehr Gegenwehr als beim Kantersieg in Dornhan.

„Wir sind durch ihr 1:1 gegen die SG Empfingen vorgewarnt. Die Fehler wie die SGE in der Vorwoche werden wir nicht machen. Natürlich rechnen wir mit einer degensiv kompakten Gästeelf und daher müssen wir spielerische Lösungen finden und uns auf die Zweikämpfe einstellen. Dornhan ist inzwischen in der Liga angekommen und möchte unbedingt der Klassenerhalt schaffen“, so der in Überauchen im Brigachtal wohnende neue Zimmerner Chef.

Personelle Ausfälle

Personell haben die Gastgeber einige Ausfälle und Fragezeichen: David Tamer fehlt mit einer Gelb-Rot-Sperre. Innenverteidiger Deniz Demir brach sich den Daumen. Leon Kücking laboriert an einer Prellung. „Zum Glück ist es kein Mittelfußbruch“, gibt Genter bei der Schwere der Blessur etwas Entwarnung. Der frisch verheiratete Markus Vogel, der inzwischen in der Nähe von Tübingen als Lehrer arbeitet, wird wieder in den Kader rücken, „ob er spielt ist noch offen.“ Niklas Hillmaier ist am Sprunggelenk verletzt, dafür stehen voraussichtlich die zuletzt fehlenden Tim Heinzelmann und Stefan Mutapcic wieder zur Verfügung.

Viele Veränderungen

Bei der TSF Dornheim war im Winter eine enorme Personalrochade. Peter Kreth, früher Vorsitzendes FC 08 Villingen, unterstützt den Verein im sportlichen Bereich und gab die Marschroute aus: „Wir wollen alles versuchen den Klassenerhalt zu schaffen.“ Mit dem möchte sich das Spieler-Trainerduo Daniel Ruoff/Sandro Bossert im Sommer verabschieden. Ebenso wie Empfingen-Torschütze Andy Zimmermann, den es im Juni zurück zum VfB Bösingen zieht.

Was im Winter nicht klappte, waren offenbar die Wechselformalitäten mit den Neuzugängen: Sherif Hauber (VfL Nagold II) hat die Freigabe, Marvin Beck (SV Böblingen), Florian Kreth (VfR Sulz) und Lamin Bojang (Türk SV Schramberg) dagegen aktuell nicht.

Teamgeist gefragt

So geht es mit einem kleinen Kader auch nach Zimmern. „Ist jetzt halt so, was sollen wir machen“, möchten die Coaches sich auf den Teamgeist berufen, mit dem gegen Empfingen eine dicke Überraschung gelang.

Allerdings sprechen die nackten Zahlen eine andere Sprache: Dornhan ist Vorletzter, außer dem 1:0 am ersten Spieltag gegen Tuttlingen gelang danach seit sieben Monaten kein Sieg mehr in 16 Partien (13 Niederlagen).