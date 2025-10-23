Landesliga SV Seedorf: „Werden uns nicht verstecken“

TSG Balingen II – SV Seedorf (Sonntag, 16.30 Uhr). „Es ist schon überzeugend, was Balingen für eine Saison spielt, ist die TSG sicherlich Favorit“, so die anerkennende Bewertung des SVS-Trainers. „Doch wir schauen auf uns“, fügt Ingrao an. Er kennt viele der TSG-Spieler und hat sich da schon eine Taktik zurechtgelegt, auch einen „Plan B“, je nachdem, wie sich die Partie entwickeln sollte. „Wir werden uns nicht verstecken“, unterstreicht er seine Entschlossenheit. „Wichtig ist, dass wir von Beginn an, ab der ersten Sekunde, da sind und das über die volle Spieldistanz“ appelliert Ingrao an seine Mannschaft. Steht dem SVS-Coach zudem der komplette Kader zur Verfügung.

SVS-Defensive wieder stabil Zuversichtlich stimmt ihn, dass die Defensive zuletzt wieder zu ihrer gewohnten Stabilität gefunden habe und zu Null spielte. Gegen die TSG-Abwehr wird der SV Seedorf nicht viele Möglichkeiten bekommen, deshalb sei Effektivität enorm wichtig. Zudem hat der SV Seedorf mit Mario Grimmeißen, Yannik Scheck oder Harry Föll einige Alternativen, die bei Standards mit Präzision überzeugen. Auf eigenem Platz ist die TSG Balingen II noch ungeschlagen und ließ lediglich einen Gegentreffer zu, so dass die Messlatte für den SV Seedorf sehr hoch liegt.

TSG Balingen II hat Qualität

Eine Mannschaft in guter Form und keinerlei Personalprobleme: Die Vorzeichen für die TSG Balingen II gegen den SV Seedorf stehen gut. Doch es ist nicht nur die Menge an Spielern, Trainer Philipp Wolf hebt auch explizit die Qualität hervor. „Wir hatten sehr viel Qualität auf der Bank.“ Da außer Alessandro Leoniello (krank) auch am Wochenende alle Spieler einsatzbereit sind, hat das Trainer-Team wieder die Qual der Wahl.

TSG-Coach Wolf erwartet kampfstarken Gegner

Mit dem SV Seedorf erwartet er am Sonntag zu ungewohnter Zeit einen „sehr kampfstarken Gegner“. „Ich gehe davon aus, dass sie auf Balleroberungen aus sind und dann ins Umschaltspiel kommen wollen“, so Wolf. Da Seedorf den Tausch des Heimrechts angefragt hatte, spielt die TSG Balingen II derzeit vier von fünf Partien auf dem heimischen Platz. „Heimspiele sind immer von Vorteil für uns. Auswärts sind viele Plätze schlechter, was bei unserer Spielanlage Probleme machen kann“, ordnet Wolf ein.