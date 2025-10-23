Landesliga SV Seedorf: „Werden uns nicht verstecken“

Emanuele Ingrao, Trainer des SV Seedorf, rechnet sich mit seinem Team bei der TSG Balingen II etwas aus.
TSG Balingen II – SV Seedorf (Sonntag, 16.30 Uhr). „Es ist schon überzeugend, was Balingen für eine Saison spielt, ist die TSG sicherlich Favorit“, so die anerkennende Bewertung des SVS-Trainers. „Doch wir schauen auf uns“, fügt Ingrao an. Er kennt viele der TSG-Spieler und hat sich da schon eine Taktik zurechtgelegt, auch einen „Plan B“, je nachdem, wie sich die Partie entwickeln sollte. „Wir werden uns nicht verstecken“, unterstreicht er seine Entschlossenheit. „Wichtig ist, dass wir von Beginn an, ab der ersten Sekunde, da sind und das über die volle Spieldistanz“ appelliert Ingrao an seine Mannschaft. Steht dem SVS-Coach zudem der komplette Kader zur Verfügung.