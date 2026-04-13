Landesliga SV Seedorf: Verrücktes Spiel mit Happy End

Der BSV Schwenningen und der SV Seedorf liefern sich beim 4:4 ein furioses Duell. SV-Trainer Ingrao sagt: „Wir haben in jedem Fall gezeigt, dass mit uns immer zu rechnen ist.“
Nichts für schwache Nerven ist aktuell der Fußball-Landesligist SV Seedorf für seine Anhänger: Wie schon in einigen Partien nach der Winterpause ging es auch im Gastspiel beim BSV Schwenningen heiß her und eng zu – jedes Mal mit dem glücklicheren Ende für die Seedorfer, die nun aus den vergangenen fünf Partien immerhin zehn Zähler sammelten.