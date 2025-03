Landesliga SV Seedorf: SVS gelingt Revanche

1 Der SV Seedorf (blaue Trikots) brauchte einige Zeit, bis er den SV Wittendorf bezwingen konnte. Foto: Bernd Müller

Der Start nach der Winterpause ist dem SV Seedorf gelungen. Mit 3:1 bezwang das Team von Trainer Emanuele Ingrao den SV Wittendorf und verschaffte sich damit weitere Distanz zur unteren Tabellenhälfte.









Dabei startete das Team von Trainer Marco Sumser und Sebastian Ruoff überaus positiv: Nach gerade einmal fünf Minuten segelte eine Flanke aus der eigenen Abwehr bis in den gegnerischen Strafraum, wo Lucas Haug per Kopf quer auf Roman Rieger legte. Dieser verwandelte zum frühen 1:0 der Gäste. Kurz darauf scheiterte Radion Eckert am Seedorfer Schlussmann Karcher.