1 Keinen Sieger gab es zwischen dem SV Seedorf und SC 04 Tuttlingen beim 1.1. In der Schlussphase hatten die Gastgeber ordentlich Arbeit in der Defensive. Foto: Müller

SV Seedorf – SC 04 Tuttlingen 1:1 (1:0). Obwohl der SV Seedorf insgesamt zu einem Plus an klaren Möglichkeiten kam, mussten sich die Gastgeber mit einem 1:1 gegen den SC 04 Tuttlingen zufrieden geben. Vor allem in der ersten Halbzeit setzte der SVS die klareren Akzente. Gegen Ende der Partie kamen die Gäste immer stärker auf, hätten in dieser Phase sogar selbst nicht gewinnen können.

Der SC 04 hatte in der 2. Minute eine gute Freistoßmöglichkeit durch Florin Tirca, dann übernahm der SV Seedorf zusehends das Geschehen. Mehrfach konnten sich die Gastgeber im Ansatz gute Möglichkeiten erarbeiten, doch die Abwehr der Gäste konnte meist im letzten Moment entscheidend stören, oder es fehlte beim SVS die Präzision.

Nach knapp einer halben Stunde boten sich innerhalb von zwei Minuten Tobias Heizmann zwei Hochkaräter zur Führung, die er aus kurzer Distanz nicht nutzen konnte. Mehr als verdient, als der SVS-Spielertrainer in der 40. Minute zum 1:0 erfolgreich war. Nach Ecke von Mario Grimmeißen war Heizmann per Kopf zur Stelle und vollendete mit Maßarbeit.

Unmittelbar nach Wiederbeginn, im Anschluss an eine Ecke, brannte es lichterloh im Tuttlinger Strafraum, doch Heizmann und Tobias Bea wurden abgeblockt. In der Folge wurde die Partie immer zerfahrener, wurde durch viele Standards nach Zweikämpfen unterbrochen, so das kaum ein Spielfluss zustande kam. Bei einem weiter Freistoß von Tirca vor das Tor von SVS-Keeper Marco Kost nutzte Carlos Hehl einen Stellungsfehler und traf per Direktabnahme zum 1:1 (55.).

Kurz darauf bot sich Tom Ritzel und Dennis Rothkranz eine Doppelchance zur erneuten Führung der Gastgeber. Dann sah man lange Zeit keine zwingenden Offensivaktionen mehr vom SV Seedorf. Bei dem musste nach einer Stunde Tobias Heizmann vom Feld, wegen Verdacht auf eine Zerrung. In der Schlussphase riskierte der SC Tuttlingen immer mehr, bekam wieder Oberwasser. Doch auch bei den Gästen fehlte aufgrund zu viel Hektik die Kontrolle über das Spielgerät in den entscheidenden Situationen. Bei einem Freistoß von Hendrik Berg bot sich Tobias Bea in der 84. Minute bei einem Nachschuss aus guter Position die letzte gute Möglichkeit, so dass es beim insgesamt gerechten Remis blieb.