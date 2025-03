Landesliga SV Seedorf: „Alle Spiele sind wie ein Finale“

SV Seedorf – SV Wittendorf (Sonntag, 15 Uhr). „Das Trainerteam sowie die ganze Mannschaft freuen sich sehr auf den Rückrundenstart“, betont Emanuele Ingrao. Und das, obwohl mit dem SV Wittendorf eine durchaus brisante Aufgabe bevorsteht.

Die Gäste stecken im Kampf um den Klassenerhalt und keine guten Erinnerungen hat man beim SV Seedorf an die Vorrundenpartie, als man trotz guter Möglichkeiten und einem zerfahrenen Verlauf eine 1:4-Niederlage kassierte. Somit ist klar, der SVS sinnt auf eine Revanche.

Mit Zuversicht ins Spiel

So blickt SVS-Coach Ingrao mit einer gewissen Zuversicht der Partie entgegen. „Die Vorbereitung war ordentlich. Wir haben viel in der Soccerhalle trainiert und konnten somit die eisige Phase gut überbrücken. Die Jungs haben jedes Training gut mitgezogen. Wir hatten leidlich nur drei Testspiele. Geplant waren vier, allerdings konnte das Spiel gegen Mühlheim nicht stattfinden, da die Plätze voller Schnee waren“, sieht er seine Mannschaft gut vorbereitet. Doch Emanuele Ingrao weiß auch: „Uns ist bewusst, dass die Rückrunde eine harte Runde wird. Alle Spiele sind wie ein Finale. Für den Klassenerhalt zählt daher jeder Punkt.“ Der SV Wittendorf stehen zwar unten in der Tabelle, hat aber auch noch zwei Nachholspiele, was das Tabellenbild etwas verzerre.

Nahezu alle Spieler dabei

„Das Spiel wird sehr schwer. Dennoch werden wir auf uns schauen“, so die Vorgabe von Ingrao und fügt an: „Bezüglich Kader stehen Stand heute nahezu alle Spieler zur Verfügung. Leider kämpft Frieder Mauch seit über vier Wochen mit einer hartnäckigen Grippe. Bei Laurin Huss wurde vor kurzem ein Kreuzbandriss vermutet. Zum Glück hat das MRT diese Vermutung widerlegt. Er trainiert seit letzter Woche wieder mit.“ Wie alle Trainer hat auch Emanuele Ingrao nach der Fasnet die Hoffnung und Befürchtung, dass dass alle Spieler diese Tage gesund überstanden haben.“

Guter Start in Hinrunde

Marco Sumser, Spielertrainer des SV Wittendorf, zum 4:1-Vorrundensieg: „Das Heimspiel am zweiten Spieltag war eines unserer besten Spiele in der Saison, und wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Nur gegen den VfB Bösingen waren wir noch besser. Damals hatten wir aber auch alle Spieler zur Verfügung“, gibt Marco Sumser lachend zu.

SV Wittendorf rutscht nach gutem Start ab

Am ersten Spieltag siegte sein Team gegen den VfB Bösingen mit 3:1 (1:1). Trotzdem gibt der Spielertrainer auch zu: „Wir sind damals gut in die Hinrunde gestartet, aber konnten daran im Laufe der Hinrunde nur selten anknüpfen.“

Gegen den SV Seedorf muss Sumser jedoch auf Innenverteidiger Matthis Johannsen verzichten, welcher sich bei der 0:2-Testspielpleite gegen den SV Dotternhausen eine unglückliche Rückenverletzung zuzog.