Landesliga Südbaden: FC Pfaffenweiler auf den Spuren von Werder Bremen – Aasen trumpft auf

Am ersten Spieltag sorgen die Landesligisten für Schlagzeilen: Pfaffenweiler legte ein historisches Comeback hin, Aasen einen perfekten Einstand und Königsfeld enttäuscht.
Landesliga: Der FC Pfaffenweiler drehte ein 0:3 zu einem 5:3. Gab es das schon einmal im Bezirk Schwarzwald? Ja, allerdings. Vor mehr als 20 Jahren gelang der DJK Villingen in der Verbandsliga unter Trainer Andreas Hey gegen den FC Singen 04 genau dieses Kunststück: 0:3 zur Pause, 5:3 am Ende. Auch die Champions League kennt ein Vorbild: Werder Bremen wandelte 1993 unter Otto Rehhagel ein 0:3 gegen den RSC Anderlecht noch in ein 5:3 um.