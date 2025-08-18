Landesliga Südbaden: FC Pfaffenweiler auf den Spuren von Werder Bremen – Aasen trumpft auf

Am ersten Spieltag sorgen die Landesligisten für Schlagzeilen: Pfaffenweiler legte ein historisches Comeback hin, Aasen einen perfekten Einstand und Königsfeld enttäuscht.

Landesliga: Der FC Pfaffenweiler drehte ein 0:3 zu einem 5:3. Gab es das schon einmal im Bezirk Schwarzwald? Ja, allerdings. Vor mehr als 20 Jahren gelang der DJK Villingen in der Verbandsliga unter Trainer Andreas Hey gegen den FC Singen 04 genau dieses Kunststück: 0:3 zur Pause, 5:3 am Ende. Auch die Champions League kennt ein Vorbild: Werder Bremen wandelte 1993 unter Otto Rehhagel ein 0:3 gegen den RSC Anderlecht noch in ein 5:3 um.

Der Unterschied: Damals stand es jeweils bereits zur Halbzeit 0:3. Pfaffenweiler dagegen hatte am Sonntag nach drei Gegentoren in 16 Minuten nur noch gut 25 Minuten Zeit. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Man kann solche Spiele nicht erklären. Und das gleich bei meinem Einstand – ich bin froh, dass wir noch gewonnen haben“, sagte Spielertrainer Jonas Schwer. Mit der ersten Hälfte war er zufrieden, auch wenn es 0:0 stand. „Nach der Pause hat uns Möhringen zunächst den Stecker gezogen. Doch von der Bank kam neue Power, das hat einen Ruck ausgelöst.“ Neuzugang Michael Höhe und Felix Ohlhauser belebten die Offensive, am Ende sorgten Doppelpacker Nico Anders, Doppelpacker Höhe sowie Torjäger Jallow Saja mit dem 5:3 für ein Happy End, das am Gierhalde-Sportplatz lange in Erinnerung bleiben wird.

SV Aasen

Besser kann man als Aufsteiger kaum starten: „Ja, es ist erst ein Spiel, aber besondere Momente sollte man sich vielleicht einrahmen“, meinte Spielertrainer Tevfik Ceylan nach dem 5:0 gegen Dettingen, der trotz des Offensivwirbels die Abwehr lobte: „Thomas Stiglmeir rückte überraschend in die Startelf und zeigte eine starke, konzentrierte Leistung. Wenn man hinten sicher steht, passiert wenig – und nach vorne werden die Jungs automatisch mutiger.“

Noch fehlten einige Akteure im Kader. „Ich freue mich auf die kommenden Wochen. Da kommen Spieler zurück, das sorgt für Konkurrenzkampf und zusätzliche Qualität. Egal wer startet oder eingewechselt wird – alle sind topfit. Das müssen wir in jedem Spiel auf den Platz bringen, denn die Liga ist brutal ausgeglichen.“ Das erste Auswärtsspiel beim FV Möhringen wurde auf Freitag, 19.30 Uhr, vorverlegt.

Auch Daniel Miletic hätte gerne fünf Tore bejubelt. Möglich wäre es gewesen, das 0:1 beim FC Singen spiegelte den Spielverlauf kaum wider. „Wir hatten Chancen für fünf Tore oder für vier Siege, doch wir haben sie nicht genutzt. Es war eine Mischung aus eigenem Unvermögen, Pech und gut verteidigenden Singenern“, sagte der Trainer. Hinzu kam eine dünne Personaldecke mit Verletzten und Urlaubern. Selbst Routinier Patrick Lauble half aus, obwohl er eigentlich pausieren wollte. „Ein Dankeschön an Pat – man hat sofort gesehen, welche Qualität er hat“, so Miletic.

Bitter: Stefan Schwarzwälder, für den Lauble eingewechselt wurde, verletzte sich. „Er war für mich der Gewinner der Vorbereitung. Deswegen habe ich ihn vorsichtshalber rausgenommen, wir brauchen ihn in den nächsten Wochen.“ Immerhin: Alle fünf Neuzugänge kamen zum Einsatz. Die besten Chancen auf eigene Premierentreffer hatte dabei Angreifer Alieu Sarr.