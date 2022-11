1 Die Spieler des FC Gutmadingen erlebten mit Steffen Breinlinger viele Erfolge. Foto: Reiser

Steffen Breinlinger verlässt nach sechs Jahren den Landesligisten FC Gutmadingen. Dies teilte der Tabellenzwölfte am Dienstag mit.















Steffen Breinlinger lässt sich so zitieren: "Nach fast sechs Jahren positiver Entwicklung gelang es zuletzt noch zu wenig, unseren aufwendigen und intensiven Fußballstil zu zeigen. Schweren Herzens entschied sich das Trainerteam nach eingehenden Gesprächen, beiden Seiten neue Perspektiven zu eröffnen, die den eingeschlagenen sportlichen Weg erfolgreich aufrechterhalten. Es ist nie der richtige Zeitpunkt für einen Abschied, jedoch bleiben unzählige Momente, Beziehungen und Erfolge, die einzigartig und unvergesslich waren. Das Trainerteam bedankt sich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen sowie eine unbeschreiblich intensive und zwischenmenschliche sportlich bereichernde Zeit und wünscht seinen Spielern sowie der gesamten FCG-Familie für die Zukunft nur das Beste."

Das sagt der FC Gutmadingen

Das schreibt der FC Gutmadingen: "Steffen und sein Team um Co-Trainer Marc Genter sowie Torwarttrainer Frank Holder haben den FC Gutmadingen in den vergangenen Jahren sportlich und menschlich positiv und nachhaltig geprägt. Bis zuletzt konnten sich das Trainerteam zu 100 Prozent mit den Werten unseres Vereins identifizieren und zeigte dies auch mit einem unglaublich engagierten Auftreten in ihrer täglichen Arbeit. Die Mannschaft wurde von dieser Entwicklung bereits am vergangenen Donnerstag informiert und bedankte sich zum Ende der erfolgreichen Ära mit einem überzeugenden 4:0 (gegen Hegau, Anm. d. Red.) bei den scheidenden Trainern. Die Aufgabe des Vereins wir es nun sein, diese große Lücke zu schließen und den Fokus auf eine hoffentlich genauso gewinnbringende Zukunft zu richten. Die Voraussetzungen hierfür wurden von Steffen, Marc und Frank jedenfalls mehr als geschaffen. Ihr seid und bleibt immer ein Teil von uns."