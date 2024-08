1 DJK-Rückkehrer Sebastian Sauter (rechts) zählt aktuell zu den positiven personellen Überraschungen bei den Donaueschingern. Auch auf ihm ruhen viele Hoffnungen vor dem brisanten Donau-Derby. Foto: Roland Sigwart

DJK fährt mit viel Respekt am Sonntag zum Donau-Derby nach Möhringen. Der Aufsteiger hat nach seinem ersten Saisonsieg ebenfalls Rückenwind.









FV Möhringen – DJK Donaueschingen (Sonntag, 15 Uhr). Zwei Teams, die zuletzt positiv überraschten, treffen im Donau-Derby aufeinander. Die DJK reist mit zwei Siegen in Folge an. Der FV Möhringen kam am vergangenen Wochenende zu seinem ersten Saisondreier mit einem verdienten 1:0 in Neustadt.