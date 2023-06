SG Dettingen/Dingelsdorf – DJK Donaueschingen 2:3 (2:2). Der Landesliga-Tabellenführer aus Donaueschingen hat am Freitagabend in seinem vorletzten Saisonspiel seine Hürde bei der SG Dettingen erfolgreich genommen.

Sollte der Donaueschinger Verfolger aus Konstanz nun am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Bad Dürrheim verlieren oder nur unentschieden spielen, wäre die DJK vorzeitig Landesliga-Meister.

Die Donaueschinger hatten vom Hinspiel (0:1) her noch eine Rechnung mit der SG Dettingen/Dingelsdorf offen.

Die erste Halbzeit

Doch die Partie lief zunächst für die Gastgeber. Der Dettinger Simon Büttner (12.) hatte bereits die DJK-Abwehr ausgespielt, blieb dann doch hängen, erhielt aber den Ball nochmals. Diesen schob Büttner schließlich zur 1:0-Führung der SG ein.

Doch die Baaremer zeigten ihre Klasse, antworteten auf diesen Rückstand schnell. Nur drei Minuten nach dem 0:1 hämmerte Stephan Ohnmacht den Ball aus 18 Metern Distanz zum 1:1-Ausgleich ins Dettinger Tor. SG-Schlussmann Luca Meßmer war bei dem Schuss machtlos.

Es entwickelte sich eine offene Partie, in der die Hausherren gut mitspielten.

In der 40. Minute jubelten die Donaueschinger über das 2:1. Eine Top-Flanke von Max Schneider hatte Stephan Ohnmacht – spektakulär – per Direktabnahme verwandelt.

Vier Minuten später gab es einen berechtigen Foulelfmeter für die Gastgeber – Daniel Berg verwandelte zum 2:2-Pausenstand. Ahmet Colak hatte den Strafstoß zuvor an Büttner verursacht.

Die zweite Halbzeit

Im zweiten Durchgang erspielten sich beide Teams sofort wieder gute Chancen. Bei warmen Temperaturen am Bodensee hatten die Gäste mit ihrem 3:2 (67.) wieder die Nase vorne. Max Schneider traf mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze ins Dettinger Tor.

Aber die guten Gastgeber ließen nicht nach und verzeichneten in der 80. Minute durch Büttner eine aussichtsreiche Chance. In einer heißen Schlussphase behielt der Spitzenreiter einen kühlen Kopf und bejubelte schließlich um 20.28 Uhr am Freitagabend einen wahrscheinlich im Titelrennen richungsweisenden 3:2-Sieg in Dettingen.

Jetzt sind die Blicke erst einmal auf das Spiel der Konstanzer am Samstag gerichtet.

Alieu Sarr wechselt nach Singen

Ein Wermutstropfen gab es aus Donaueschinger Sicht am Freitag dennoch: Leistungsträger Alieu Sarr verlässt die DJK und wechselt nach der Saison zum Landesligisten Türk Singen.

Die Statistik

DJK Donaueschingen: Schlageter – Colak, Schwer, Mössner, Sarr (76. Reich), Ganter, Richter, Schorpp (90+2 Albicker), Ohnmacht (85. Wild), Stolz, Schneider.Tore: 1:0 Büttner (12.), 1:1 Ohnmacht (15.)., 1:2 Ohnmacht (40.), 2:2 Berg (44./Foulelfmeter), 2:3 Schneider (67.).

Schiedsrichter: Luigi Satriano (Zell/Hochrhein).

Zuschauer: 300.

Die Stimme

Thomas Wild, Abteilungsleiter DJK Donaueschingen: „Es war für uns heute das erwartet schwere Spiel. Wir freuen uns über einen wichtigen Sieg. In der ersten Halbzeit hat die SG Dettingen eine sehr gute Leistung gezeigt. Unsere Mannschaft hat sich nach dem Seitenwechsel gesteigert und stand defensiv sicher. Ich glaube nicht, dass der SC Konstanz-Wollmatingen am Samstag in Bad Dürrheim etwas anbrennen lässt. Die Meisterschaftsentscheidung fällt erst in einer Woche.“ Wir haben es natürlich weiterhin in der eigenen Hand, die Meisterschaft zu holen.“