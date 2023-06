Landesliga: SC Gottmadingen/Bietingen – FC Bad Dürrheim 6:0 (4:0). Der FC Bad Dürrheim verabschiedete sich mit einer hohen Niederlage in Gottmadingen aus der Landesliga.

Die erste Halbzeit

Die Gastgeber führten nach elf Minuten durch den Treffer von Enrique Leon Barisic mit 1:0. In der Folgephase kassierten nun überforderte Kurstädter bis zur Pause drei weitere Treffer durch Lukas Toth (20.), Marco Gruber (26.) und Sven Faude (38.).

Der zweite Durchgang

Der Absteiger zeigte nach dem Seitenwechsel zwar eine solide Leistung, konnte aber die weiteren Gegentore durch Leon Wäschle (66.) und Silas Tretthahn (76.) zum 0:6-Endstand auch nicht verhindern.

Wie es weiter geht

Die Bad Dürrheimer haken eine sehr enttäuschende Saison ab und blicken nach vorne auf ihr neues Kapitel in der Bezirksliga. „Positiv ist, dass die Jungs in den vergangenen Wochen enger zusammengerückt sind. Auch am Samstag sind wir nach dem Spiel noch lange zusammengesessen“, berichtet Sport-Vorstand Franco De Rosa, dass es keinerlei Auflösungserscheinungen im Kader gibt.

Im Gegenteil: 30 Spieler stehen dem FC Bad Dürrheim für zwei aktive Mannschaften in der nächsten Saison aktuell auf dem Papier zur Verfügung. Allein sieben Akteure kommen neu vom FC Gutmadingen II.

In dieser Woche wollen die neuen Coaches Massimo Guaglianone und Alex Feucht den Kader in einer Trainingseinheit schon kennenlernen. Franco De Rosa spricht mit möglichen Neuzugängen.

Die Trainerstimme

Franco De Rosa: „Es ist für alle Beteiligten gut, dass für uns diese Saison zu Ende ist. Ich habe so eine negative Phase noch nicht erlebt. Gegen Gottmadingen waren wir trotz einer guten Einstellung der Mannschaft erneut chancenlos. Wir blicken nach vorne und wollen in der Bezirksliga eine stabile Rolle spielen.“

FC Bad Dürrheim: Karcher – Elat, Dumitru, Savic, Tryfon, Braig, Emeksiz, De Rosa (58. Uferov), Jallow, Kliche, Bruch (66. Pereira).

Die Statistik

Tore: 1:0 Barisic (11.), 2:0 Toth (20.), 3:0 Gruber (26.), 4:0 Faude (38.), 5:0 Wäschle (66.), 6:0 Tretthahn (76.).Schiedsrichter: Finn Brunner (Triberg).Zuschauer: 150.

SC Konstanz-Wollmatingen – FC Königsfeld 2:2 (0:2). Mit einer starken Leistung erwies sich der FC Königsfeld am Bodensee als Spielverderber. Weil die DJK gegen Gutmadingen nur 0:0 spielte und bis zur letzten Minute sogar eine Donaueschinger Niederlage möglich war, hofften die SC-Kicker gegen den Außenseiter bis zum Schluss noch auf den Titel.

Die erste Hälfte

Die Königsfelder reisten mit einer Rumpftruppe von nur 13 Akteuren an (Urlaub, Verletzungen), wobei Ersatzkeeper Daniele Fiormarino kurz vor Schluss noch als Feldspieler eingewechselt wurde. Die Gäste standen in der Abwehr kompakt. Vorne sorgte ein Pass in die Tiefe für einen Abschluss von Christian Moosmann, der an SC-Schlussmann Philipp Wagner scheiterte. Maurice Fossé verwertete aber den Abpraller zum 0:1 (10.). Das frühe Tor lähmte die spielerisch besseren Hausherren. Königsfeld setzte zum 0:2-Paukenschlag nach: In der 17. Minute hatte Moosmann eine Freistoßflanke von Felix Fehrenbach herrlich in die Maschen gewuchtet. Bis zur Pause war sogar ein dritter Treffer möglich. Justin Krieg verkürzte jedoch auf 1:2 (37.).

Die zweite Hälfte

Konstanz kam motiviert aus der Kabine und drehte das Spiel. Beim FCK musste Patrick Lauble angeschlagen draußen bleiben. Nach viel Druck sorgte Mitte der zweiten Hälfte Liam Omore für das 2:2 (68.). In den restlichen 25 Minuten verzweifelten die Konstanzer mehrmals am überragenden Jonas Melinat im Königsfelder Kasten und dessen leidenschaftlichen Vorderleuten.

Die Trainerstimme

Patrick Fossé, FC Königsfeld: „Wir hatten uns vorgenommen, uns mit einer guten Leistung in die Pause zu verabschieden. Dies ist uns gelungen. Ich ziehe den Hut vor den Jungs. Defensiv standen wir stabil. Wir wollten keine Geschenke verteilen. Dies ist uns eindrucksvoll gelungen. Bei Konstanz hat man nach dem 2:0 für uns gemerkt, dass sie nervös wurden. Wir hätten sogar das 3:0 machen können. Am Ende hat unser bärenstarker Keeper Jonas Melinat den Punkt festgehalten, weil Konstanz in der zweiten Hälfte natürlich den Druck erhöhte und bei uns die Kräfte schwanden.“

Die Statistik

FC Königsfeld: Melinat – Raab, Lehmann, Weißer, Holzapfel, St. Schwarzwälder, Lauble (46. Bernhart), Fossé (85. Fiormarino), St. Schwarzwälder, Moosmann, Fehrenbach. Tore: 0:1 Fossé (10.), 0:2 Moosmann (17.), 1:2 Krieg (37.), 2:2 Omore (68.). Schiedsrichter: Yannik Schäfer.

Zuschauer: 250.