Landesliga: Stolpersteine für die Spitzenteams

Sowohl der VfL Nagold als auch der SV Nehren gewannen an diesem Spieltag ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“. Die Nagolder bezwangen die SG Empfingen auswärts mit 3:1 und haben damit nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Drittplatzierten. Nehren gewann indes das Duell der Tabellennachbarn gegen den VfB Bösingen mit 2:1 und ist als Tabellenfünfter mit 34 Punkten – gleichauf mit Nagold – ebenfalls wieder in Schlagdistanz zur Top-3.

„Wille und Gier“ haben gefehlt Auf der anderen Seite der Medaille steht nicht nur die SGE, sondern auch die Teams aus Zimmern und Balingen. Sowohl der Tabellenführer (1:1 gegen den VfL Mühlheim) als auch die U23 der TSG kamen am Wochenende nicht über ein Remis hinaus. Gerade das 2:2 bei Croatia Reutlingen war für die Eyachstädter, die mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause noch in Führung gegangen waren, ein ärgerlicher Punktverlust. „Nachdem wir das Spiel gedreht haben, hat uns der absolute Wille und die Gier auf das dritte Tor gefehlt. Das Momentum war auf unserer Seite – diese nächsten zehn Minuten hätten wir nutzen müssen“, meinte auch TSG-Cheftainer Philipp Wolf. Der 35-Jährige meinte jedoch auch: „Die Schlussphase war dann sehr offen, also am Ende können wir mit dem Punkt schon zufrieden sein.“

Wichtiger Punkt für Harthausen

Ebenfalls zufrieden mit einer Punkteteilung am Wochenende war man im Lager des TSV Harthausen/Scher. Dank eines Doppelpacks von Matthias Endriß konnte der Tabellenvorletzte mit einem 2:2-Remis im Gepäck die Heimreise aus Tuttlingen antreten. „In Summe war es ein verdienter Punkt für beide Seiten. Wir nehmen den jetzt mit und versuchen, auf dieser Leistung aufzubauen“, meinte TSV-Coach Stefan Bach.

Spannung im Abstiegskampf

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie und nur drei Punkten aus den vergangenen acht Spielen tut der Zähler im Kampf um den Klassenerhalt gut – gerade weil das Schlusslicht aus Freudenstadt mit dem 2:1 gegen Albstadt seinen zweiten Saisonsieg einfuhr. Sechs Punkte Rückstand haben die Harthausener aktuell auf den Relegationsplatz. Für die Freudenstädter sind es acht, für den FC 07 und den TuS Ergenzingen je zwei.