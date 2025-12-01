Landesliga: Stolpersteine für die Spitzenteams

Zimmern, Empfingen, Balingen – die Top-3 der Landesliga ließen allesamt Punkte liegen. Die Nutznießer waren der VfL Nagold und der SV Nehren.
Sowohl der VfL Nagold als auch der SV Nehren gewannen an diesem Spieltag ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“. Die Nagolder bezwangen die SG Empfingen auswärts mit 3:1 und haben damit nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Drittplatzierten. Nehren gewann indes das Duell der Tabellennachbarn gegen den VfB Bösingen mit 2:1 und ist als Tabellenfünfter mit 34 Punkten – gleichauf mit Nagold – ebenfalls wieder in Schlagdistanz zur Top-3.