Landesliga-Start: TSV Altensteig ist keine Überraschung mehr

Der TSV Altensteig hat sich unter anderem mit seinem S-Cup auf die Saison vorbereitet.

Der TSV Altensteig steigt am Sonntag in Ditzingen in die neue Saison ein. In der muss er sich auf eine neue Rolle einstellen.









Eine facettenreiche Saison liegt hinter den Verbandsliga-Handballern des TSV Altensteig. Dabei waren sie die Überraschung der Liga, denn in der vorletzten Saison mussten sie noch um den Klassenerhalt kämpfen, wohingegen sie in der abgelaufenen Saisonlange Zeit den ersten Platz der Tabelle besetzten. Den TV Flein konnten sie jedoch nicht weiterhin hinter sich lassen. Im weiteren Verlauf der Saison wurde die Chance, doch noch den Meistertitel zu sichern, immer geringer. Auch der zweite Platz war gegen Ende hin gefährdet: Die HSG Böblingen/Sindelfingen war beinahe punktgleich mit dem TSV und stand kurz davor, ihn einzuholen. Zum Schluss mussten sich auch die Böblinger gegen den Favoriten aus Flein geschlagen geben, weshalb es für sie keine Chance mehr auf den zweiten Platz gab. Die Altensteiger hingegen performten nochmal in den letzten Spielen, um mit wichtigen Punkten Vizemeister zu werden. Doch die Chance auf den Aufstieg war noch nicht vergangen. Denn es standen noch zwei Relegationsspiele gegen den SKV Unterensingen an. Im Heimspiel reichte der starke Wille und Kampfgeist aus, um mit 27:25 zu siegen. Im Rückspiel schlugen die Unterensinger dann erfolgreich zurück, sogar erfolgreicher als die Altensteiger zuvor. Mit einer 19:33-Niederlage musste der TSV sich geschlagen geben.