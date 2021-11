1 Umkämpft war die Partie zwischen dem FC Mengen und dem FC 07 Albstadt. Am Ende behielt der Primus die Oberhand. Foto: Frank

FC 07 unterliegt beim verluspunktfreien Tabellenführer FC Mengen mit 1:2 /Nullsiebener verschießen Elfmeter















Trotz eines aufopferungsvollen Kampfs hat sich der FC 07 Albstadt im Topspiel beim FC Mengen am Ende nicht belohnt. 2:1 (1:1) siegte der Tabellenführer und bleibt so auch nach 13 Spieltagen ohne Punktverlust.

Dabei wäre für die Blau-Weißen durchaus etwas drin gewesen: Albstadt hatte über 97 Spielminuten durchaus ein Chancenplus und vergab kurz vor Ende der regulären Spielzeit sogar einen Foulelfmeter zum möglichen Ausgleichstreffer. So entschied am Ende Mengen dank der größeren Effektivität und zweier Treffer von Torjäger Alexander Klotz die von beiden Teams intensiv und engagiert gestaltete Partie für sich.

Das Spiel mit einem Paukenschlag: Die über 300 Zuschauer im Ablachstadion hatten gerade Platz genommen, da klingelte es auch schon im Kasten der Gäste. Einen umstrittenen Freistoß am linken Strafraumeck verwandelte Alexander Klotz durch eine Lücke in der Albstädter Mauer zur frühen 1:0-Führung (2.) des FC Mengen.

Aber Albstadt zeigte sich nur kurz geschockt und kam durch einen unhaltbaren Treffer von Samed Güngör aus rund 18 Metern zum verdienten 1:1-Ausgleich (21.). Der FCA war jetzt deutlich dominanter und hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff sogar dreimal die Möglichkeit zum Führungstreffer. Aber Pietro Fiorenza scheiterte an der vielbeinigen Gastgeber-Abwehr und zweimal am glänzend reagierenden FCM-Torhüter Tamino Eisele. Nach der Pause dauerte es eine Weile, ehe die Partie wieder Fahrt auf nahm – und wie! Nach einer Stunde war FCM-Torjäger Klotz urplötzlich wieder zur Stelle und hämmerte aus 20 Metern fulminant den Ball zur überraschenden 2:1-Führung der Gastgeber in die Albstädter Maschen.

Zwei Minuten später stand Schiedsrichter Alexander Wintermantel im Mittelpunkt heftiger Albstädter Proteste: Nach einem harmlosen Foul im Mittelfeld von Samed Güngör an seinem Gegenspieler, schickte er den Albstädter mit gelb-roter Karte vom Feld. Mengen drängte in Überzahl auf die Entscheidung. Diese hatte Max Schuler auf dem Fuß, aber sein Schuss aus kurzer Distanz prallte nur an den Pfosten (72.). Fünf Minuten vor Ende wurde es noch mal spannend: FCM-Goalgetter Klotz musste nach einem Foul an FC 07-Torhüter Chris Leitenberger ebenfalls mit gelb-rot vorzeitig zum Duschen (85.), und Albstadt drängte in den letzten Minuten auf den Ausgleich.

Dieser lag in der Luft, als Sebastian Dahlke im Mengener Strafraum gefoult wurde, und der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte. Doch Hakan Aktepe schoss den Strafstoß am Gehäuse der Hausherren vorbei (90.). In der Nachspielzeit hatte Abussamed Akbaba die letzte Möglichkeit; sein Kopfball aus drei Meter strich aber knapp am Tor vorbei (90.+7) und so blieb es beim glücklichen Sieg des Spitzenreiters in einer "farbigen" Partie mit zwölf Gelben und zwei Gelb-Roten Karten.FC 07 Albstadt: Leitenberger; Dahlke, Akbaba, Güngör, Aktepe, Anicito (69. Gericke), Armin Hotz, Andreas Hotz, Banda (78. Ezgin), Fiorenza, Cetin (56. Gil Rodriguez).