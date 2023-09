In einer hitzigen Partie hatten die Schmeienkicker durch ein Tor in der Schlussminute das bessere Ende für sich.

„Wir haben uns total unnötig das Leben selbst schwer gemacht“

„Wir haben uns total unnötig das Leben selbst schwer gemacht, denn wir hatten das Spiel eigentlich im Sack“, sagt Straßbergs Spielertrainer Stefan Bach. Der TSV startete furios in die Partie und erspielte sich in den ersten zehn Minuten gleich drei hundertprozentige Torchancen durch Pietro Fiorenza, der aus spitzem Winkel nur die Latte traf, Tim Ulmer, der an SV-Torhüter Marco Pohl scheiterte, und Moritz Binder, dessen Fernschuss nur haarscharf vorbei strich.

Hertrich und Bach drehen bis zur Pause 0:1-Rückstand

Doch mit der ersten und einzig nennenswerten Möglichkeit in Halbzeit eins gingen die Gäste in Führung: Eine Flanke aus dem Halbfeld wurde im Strafraum per Kopf verlängert zu Dominik Martin, der zum 0:1 (10.) einschob. Aber Straßberg zeigte sich nicht geschockt, sondern schlug zurück: Fiorenza setzte sich über rechts stark durch, passte zu Ulmer, und der steckte durch für Connor Hertrich, der zum 1:1 (18.) einschoss. Danach hatte der TSV das Spiel im Griff, generierte viel Ballbesitz und kam zu weiteren Möglichkeiten. Dies zahlte sich aus: In der 43. Minute drang Fiorenza in den Strafraum ein und wurde gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Bach links unten zur 2:1-Halbzeitführung.

Sulmetingen gelingt der 3:3-Ausgleich

„Sulmetingen war viel auf Provokationen aus. Davon haben wir uns in der zweiten Halbzeit anstecken lassen und haben mitgemacht“, moniert Bach. Dennoch gelang dem TSV früh das 3:1: Nach einer Ballstafette über die linke Seite zog Hertrich mit viel Tempo Richtung Tor und überwand Keeper Pohl (52.). Die Vorentscheidung? Mitnichten! „Dann haben wir aufgehört, Fußball zu spielen und haben uns so selbst aus dem Spiel gebracht“, kritisiert Bach. Sulmetingen schaffte es mehrmals, hinter die Straßberg Kette zu kommen, und in der 80. Minute nutzten die Gäste so eine Situation zum 2:3-Anschlusstreffer durch Dominik Martin. Es sollte aber noch dicker kommen: Beim Versuch, den Ball im Strafraum zu klären traf Bach einen Gegenspieler, und es gab Elfmeter, den Martin zum 3:3 (85.) verwandelte.

Wizemann gelingt der „Lucky Punch“

Doch kurz darauf sah Sulmetingens Spielertrainer Jan Deiss die Ampelkarte (88.). In der Schlussphase setzte Straßberg in Überzahl noch einmal alles auf eine Karte und wurde belohnt: In der Nachspielzeit bekamen die Gäste nach einem Einwurf den Ball nicht geklärt, das Leder landete im Rückraum beim eingewechselten Erik Wizemann, der die Kugel durch Freund und Feind hindurch zum 4:3 (90.+4) in die Maschen schweißte. TSV Straßberg: C. Kleiner; Binder (81. Henes), N. Heckendorf, Bach, Ulmer (75. Wizemann), Göz, Plankenhorn, Strobel (70. Bischoff), Hertrich, Fiorenza (90.+4 Rizzo), Kosic (30. Jehle). Tore: 0:1, 2:3, 3:3 Dominik Martin (10./80./85. Foulelfmeter), 1:1, 3:1 Connor Hertrich (18./52.), 2:1 Stefan Bach (43./Foulelfmeter), 4:3 Erik Wizemann (90.+4). Schiedsrichter: Ismail Halici (Pfuhl). Gelb-rote Karte: Jan Deiss (Sulmetingen/88.). Zuschauer: 111.