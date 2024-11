Landesliga Staffel III: „Joker“ Andreas Schmidtke sticht für Frommern

1 Frommerns Keeper Daniel Mau hielt gegen den BSV Schwenningen seinen Kasten sauber. So reichte ein Tor von Andreas Schmidtke zum 1:0-Erfolg des TSV. Foto: Kara

Revanche geglückt: Die Dehner-Elf hat in ihrem ersten Rückrundenspiel mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Schwenningen die 1:2-Niederlage aus der Hinrunde beim BSV wett gemacht. Dank des vierten Saisonsiegs klettert das Dehner-Team auf einen Nichtabstiegsplatz.









Die Zuschauer erlebten von Beginn eine offene Partie. „Schwenningen war der robuste Gegner, den wir so erwartet hatten“, sagt TSV-Trainer Jan Dehner. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht so gut mit dem Ball, haben uns aber im Spiel gegen den Ball gut reingehauen und viel investiert. Das war die Basis, die wir umsetzen wollten.“ So ließ Frommern den Gästen aus der Doppelstadt nur ein paar Halbchancen zu, verzeichnete aber selbst keine Möglichkeiten. „Da waren wir im letzten Drittel nicht sauber genug und zu hektisch“, so Dehner.