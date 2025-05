Landesliga Staffel III: Albstadt bringt Spannungs ins Titelrennen

1 Semih Cetin (rechts) und der FC 07 Albstadt haben den Tabellenführer FC Rottenburg mit 2:0 geschlagen. Foto: Kara Die Nullsiebener fügen Tabellenführer FC Rottenburg mit 2:0 die zweite Saisonniederlage bei. Der TSV Straßberg geht bei Croatia Reutlingen sang- und klanglos mit 0:5 unter.







FC Rottenburg – FC 07 Albstadt 0:2 (0:0). Die Gäste aus Albstadt spielten beim Tabellenführer stark auf und wären in der 27. Spielminute sogar fast in Führung gegangen, als Lewin Moser einen Eckball direkt auf das Tor der Bischofstädter zirkelte; doch Torhüter Julian Häfner lenkte den Ball noch über die Latte. Offensiv kam von den Hausherren nicht viel. Kurz vor der Pause kam Rottenburg doch noch zu seiner ersten Gelegenheit; aber der Albstädter Schlussmann Chris Leitenberger parierte glänzend gegen Lennis Eberle, und so ging es torlos in die Pause.