Na also, die SG Empfingen kann doch noch auswärts gewinnen. Beim SV Croatian Reutlingen spielte eine frühe Rote Karte gegen die Gastgeber den Empfingern in die Karten.

SV Croatia Reutlingen – SG Empfingen 0:4 (0:0).Empfingen änderte die Startformation im Vergleich zur gewonnenen Heimpartie gegen Frommern auf drei Positionen. Sven Ramic, Jonas Bucci und Denis Bozicevic spielten wieder von Anfang an. Auf Empfingens besten Torschützen Pascal Schoch mussten die Gäste urlaubsbedingt verzichten.

In der neunten Minute marschierte Stoßstürmer Sonay Erdem alleine auf das Tor der Kroaten zu und wurde mit einer rüden Notbremse von Reutlingens Verteidiger Enrico Cozzi von den Beinen geholt. Der Schiedsrichter Tobias Lauber schickte den Reutlinger Spieler vorzeitig zum Duschen.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor – das der Gastgeber. Im ersten Spielabschnitt hatten die Reutlinger dabei noch das Glück des Tüchtigen. In der 26. Minute landete der Torschuss der Empfingers Sonay Erdem noch am Pfosten und kurz vor der Halbzeit rettete Adrian Royer für seinen bereits geschlagenen Keeper Nico Coconcelli per Kopf auf der Linie. Empfingen spielte auch nach dem Wechsel geduldig nach vorne und wurde schnell mit dem überfälligen Führungstreffer belohnt. Nach Flanke von Sergen Erdem köpfte sein Bruder Sonay den Ball in die Maschen. Zwei Zeigerumdrehungen später doppelten die Empfinger mit dem 2:0 nach. Wieder erkämpften sich die Empfinger im Gegenpressing den Ball und nach Zuspiel von Sonay Erdem erhöhte Jonas Bucci auf 2:0.

Verunglückte Direktabnahme

Nach einer kurzen Drangphase der Reutlinger übernahmen wieder die Gäste das Kommando. Etwas glücklich in der Entstehung war der Treffer zum 3:0 durch ihren Spielertrainer Daniel Seemann. Die verunglückte Direktabnahme von Seemann aus der 77. Minute wäre unter normalen Umständen nie im Reutlinger Tor gelandet. Adrian Royer fälschte den Ball aber so unglücklich ab, dass der im Tor der Gastgeber landete. Für den Schlusspunkt sorgte schlussendlich Noah Scheurenbrand (82.).

Unterm Strich ein rundum gelungener Auftritt der Empfinger, die durch den Patzer der Nagolder in Seedorf ihren zweiten Tabellenplatz weiter ausbauen konnten.

Empfingens Trainer Alexander Eberhart nach der Partie: „Wir sind jetzt seit 15 Spielen ungeschlagen und haben uns jetzt auch mal wieder auswärts mit einem Sieg belohnt. Die frühe Rote Karte gegen unseren Gegner hat uns sicherlich geholfen. Wir haben gute Ballstafetten gezeigt und uns in der zweiten Halbzeit mit den Toren belohnt. Wir haben es geschafft, unsere Energie auf den Platz zu bringen.“

SG Empfingen: Kevin Fritz – Daniel Schima, Sven Ramic (87. Panagiotis Karapidis), Dennis Rebmann, Noah Scheurenbrand (87. Paul Wössner), Robin Schüssler, Sonay Erdem (64. Daniel Seemann), Jonas Bucci (77. Moritz Zug), Denis Bozicevic (72. Philipp Kress), Nico Rebmann, Sergen Erdem.

Tore: 0:1 So. Erdem (48.), 0:2 J. Bucci (50.), 0:3 ET (77.), 0:4 N. Scheurenbrand (81.).

Besondere Vorkomnisse: Rote Karte (9., Enrico Cozzi, Croatia Reutlingen).

Schiedsrichter: Tobias Lauber.