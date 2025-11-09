Landesliga Staffel 3: Zweimal vom Punkt – Freudenstadt jubelt zum ersten Mal

Der erste Landesligaerfolg der SpVgg Freudenstadt ist dank zweier verwandelter Foulelfmeter von Patrick Ostojic gegen eine schwache Schwenninger Mannschaft unter Dach und Fach.

SpVgg Freudenstadt – BSV 06 Schwenningen 2:1 (0:0). Dass die beiden Tore der Freudenstädter per Strafstoß erzielt wurden, war sicherlich kein Zufall. Für Freudenstadts glückseligen Trainer Elvedin Djekic war der Sieg der verdiente Lohn für die letzten Wochen. Der Fußballgott hatte offensichtlich ein Einsehen mit den Kurstädtern. Freudenstadt änderte seine Startformation im Vergleich zu der Partie vor einer Woche beim SV Nehren auf zwei Positionen. Yasin Kara und Leon Lisicar spielten für Anton Bensch und Mert Karaaslan von Anfang an.

Bei lange Zeit strahlendem Sonnenschein auf dem Freudenstädter Kunstrasenplatz war aber viel Geduld gefragt. Freudenstadt hatte von den harmlosen Gästen aus Schwnenningen wenig zu befürchten, hatte aber wieder große Mühe, Torchancen herauszuspielen. So entwickelte sich ein erster Spielabschnitt mit wenigen Torraumszenen.

Nach der Pause nahm die Partie deutlich an Fahrt zu. Der sicher leitende Schiedsrichter Nico John entschied nach knapp einer Stunde Spielzeit auf Strafstoß. Freudenstadts Youngster Yasin Kara wurde kurz vor dem Strafraum von den Gästen gefoult, spielte aber trotzdem weiter und passte auf Matthias Weimer, der im Schwenninger Strafraum von Drion Panxhaj gelegt wurde. Gut, dass in dieser Szene der Schiedsrichter die Vorteilsregel angewandt hatte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ostojic zur Führung.

Alieu Camara entwischt

Sieben Minute später wurden den Gastgebern erneut ein Strafstoß zugesprochen. Nach einem langen Zuspiel von Hamza Djekic auf Freudenstadts Angreifer Alieu Camara entwischte dieser der Schwenninger Abwehr und wurde im Strafraum von Schwenningens Torhüter Semih Gökdag von den Beinen geholt. Patrick Ostojic peilte wieder die gleiche Ecke an und traf erneut, zum Zwischenstand von 2:0.

20 Minuten blieben den Schwenningern, um das Spiel noch zu drehen. Die besseren Chancen boten sich aber weiterhin den Gastgebern. Yasin Kara, Freudenstadts Angreifer legte sich den Ball etwas zu weit vor, als er nach toller Balleroberung in der 70. Minute alleine auf´s Schwenninger Tor zusteuerte. Die Freudenstädter verdienten sich in dieser Phase ihre Führung mit weiteren guten Chancen.

Kurz danach war für den bereits mit Gelb vorbelasteten Schwenninger Frank Elat vorzeitig Schluss. In der vierminütigen Nachspielzeit gelang Fabio Chiurazzi noch der Anschlusstreffer.

Aufstellung und Tore

SpVgg Freudenstadt: D. Kübler – N. Armbruster, H. Djekic, L. Lisicar, D. Süzgec (90.+2. F. Armbruster), P. Ostojic (80. A. Bensch), L. Schaber, M. Weimer (63. M. Karaaslan), M. Ade, A. Camara (87. T. Aboubakar), Y. Kara (72. N. Göcks).

Tore: 1:0, 2:0 Patrick Ostojic (61., 68. beides FE), 2:1 Fabio Chiurazzi (90.+4.).