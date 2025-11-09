Landesliga Staffel 3: Zweimal vom Punkt – Freudenstadt jubelt zum ersten Mal

Der erste Landesligaerfolg der SpVgg Freudenstadt ist dank zweier verwandelter Foulelfmeter von Patrick Ostojic gegen eine schwache Schwenninger Mannschaft unter Dach und Fach.
SpVgg Freudenstadt – BSV 06 Schwenningen 2:1 (0:0). Dass die beiden Tore der Freudenstädter per Strafstoß erzielt wurden, war sicherlich kein Zufall. Für Freudenstadts glückseligen Trainer Elvedin Djekic war der Sieg der verdiente Lohn für die letzten Wochen. Der Fußballgott hatte offensichtlich ein Einsehen mit den Kurstädtern. Freudenstadt änderte seine Startformation im Vergleich zu der Partie vor einer Woche beim SV Nehren auf zwei Positionen. Yasin Kara und Leon Lisicar spielten für Anton Bensch und Mert Karaaslan von Anfang an.