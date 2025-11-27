Landesliga Staffel 3: Zweimal verloren – TuS Ergenzingen will endlich den Sieg gegen Seedorf

Mit einem Heimspiel startet der TuS Ergenzingen in die Rückrunde der Landesliga Staffel 3. Erneut hat das Team die Chance, einen Befreiungsschlag zu landen.

TuS Ergenzingen – SV Seedorf (Sonntag, 14.30 Uhr). Aus den letzten acht Spielen hat der TuS Ergenzingen lediglich zwei Punkte geholt. Den letzten Sieg feierte man Ende September gegen den damaligen Landesliga-Tabellenführer SV Nehren. Seit dem gingen wichtige Abstiegsduelle verloren. Zuletzt stand ein 0:0 im Aufsteigerduell mit dem VfL Mühlheim.

Zum Rückrundenstart kommt nun der SV Seedorf nach Ergenzingen. Ein Team, das ebenfalls im Abwärtsstrudel steckt. Zwei Punkte trennen die Mannschaften und für den TuS wird das Spiel erneut eine wichtige Chance – vielleicht sogar ein Wegweiser in Sachen Klassenerhalt.

Im Hinspiel hatte in Seedorf der Gastgeber mit einem knappen 1:0 die Oberhand behalten. Genau gleich war das Ergebnis kurz davor im WFV-Pokal. „Individuell sind sie auf einigen Positionen stark besetzt. Seedorf ist eine physische Mannschaft, die gegen den Ball kompakt und diszipliniert arbeitet“, erinnert sich TuS-Trainer Florian Schwend an die beiden Partien im Sommer.

Unentschieden wirkt noch nach

Beide Male hatte Seedorfs Harut Arutunjan das Siegtor geschossen. „Er ist ein Ausnahmestürmer“, weiß Schwend, aber auch, dass dieser zuletzt nicht spielen konnte.

Daheim hofft man nun, die Defensive der Seedorfer zu knacken und Arutunjan, falls er spielt, in den Griff zu bekommen. „Wir müssen vorne allerdings variabler werden“, betont Schwend. Jedoch wirkt das 0:0 aus der Partie gegen Mühlheim noch nach. „Wir haben alle nicht wirklich gewusst, wie dieses Unentschieden einzuordnen ist.“

Personell sieht es in Ergenzingen durch die Rückkehrer Nico Gulde und Dennis Schanz, die gesperrt waren, etwas besser aus. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des angeschlagenen Nico Bogensperger. Marcus Vogel konnte nur individuell trainieren, nachdem er sich im Spiel gegen den SSC Tübingen das Sprunggelenk überdehnt hatte. Gut für den TuS ist aber, dass die A-Junioren bereits Winterpause haben und mindestens zwei noch auf der Bank sein werden.