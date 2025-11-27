Landesliga Staffel 3: Zweimal verloren – TuS Ergenzingen will endlich den Sieg gegen Seedorf

Mit einem Heimspiel startet der TuS Ergenzingen in die Rückrunde der Landesliga Staffel 3. Erneut hat das Team die Chance, einen Befreiungsschlag zu landen.
TuS Ergenzingen – SV Seedorf (Sonntag, 14.30 Uhr). Aus den letzten acht Spielen hat der TuS Ergenzingen lediglich zwei Punkte geholt. Den letzten Sieg feierte man Ende September gegen den damaligen Landesliga-Tabellenführer SV Nehren. Seit dem gingen wichtige Abstiegsduelle verloren. Zuletzt stand ein 0:0 im Aufsteigerduell mit dem VfL Mühlheim.